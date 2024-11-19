У САП ініціювали конфіскацію майна родини заступника начальника Нацполіції Києва Тараса Полієнка

САП вимагає визнати необґрунтованими активи на суму майже 8,7 млн грн, які оформлені на родичку одного з посадовців столичного управління Нацполу

15 листопада 2024 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами НАЗК та на основі доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку, заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на родичку одного із заступників начальника Головного управління Національної поліції України в м. Києві, на суму майже 3,7 млн грн і доходів, отриманих від продажу одного активу в сумі майже 5 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація).

Установлено, що у 2020 році родичкою посадовця було набуто у приватну власність квартиру і два машино-місця у місті Києві.

Аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї і родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти нерухомості за рахунок законних джерел.

Після придбання цих активів їх використовували посадовець і його сім’я, а не родичка, що разом з іншими даними вказує на те, що вона набула їх у власність саме за дорученням посадовця.

Крім того, в період проведення НАЗК моніторингу способу життя посадовця ним відчужено один із об’єктів нерухомості за ціною, що майже на 5 млн грн перевищувала суму його придбання.

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів і доходу, отриманого від продажу одного з них, та їх стягнення в дохід держави.

Представництво держави в суді у цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку

Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2578

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