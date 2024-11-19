Ми банбіть русню нє бросім. Про Байдена та інших

Гадаю, всі читали шо США змінили рішення щодо дозволу наносити удари західною зброєю вглиб рф. Але мало хто читав статтю повністю в NT. Нижче - переклад всієї статті:

«Хоча Байдену залишилося перебувати всього два місяці на посаді, але президент США вперше дозволив українським військовим використовувати систему, відому як ATACMS, щоб допомогти захистити свої сили в курській області рф.

Президент Байден дозволив перше використання Україною ракет великої дальності, що поставляється США, для ударів всередині рф, повідомили американські чиновники.

Зброя, ймовірно, спочатку буде використана проти російських та північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області західної рф, повідомили вони.

Рішення пана Байдена є серйозною зміною політики США. Вибір розділив на різні табори його радників, а рішення прийнято лише за два місяці до того, як обраний президент Дональд Дж. Трамп вступить на посаду, пообіцявши обмежити подальшу підтримку України.

Дозвіл українцям використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи (ATACMS), з’явився у відповідь на несподіване рішення рф залучити північнокорейські війська до бою, заявили чиновники. Пан Байден почав послаблювати обмеження на використання зброї, що постачають США, на території рф після того, як рф у травні здійснила напад у напрямку Харкова, другого за величиною міста України.

Щоб допомогти українцям захистити Харків, пан Байден дозволив їм використовувати ракетну артилерійську систему високої мобільності (HIMARS), яка має дальність близько 50 миль, проти російських військ безпосередньо через кордон. Але пан Байден не дозволив українцям використовувати ATACMS більшої дальності, які мають дальність близько 190 миль, для захисту Харкова.

Хоча чиновники заявили, що не очікують, що зміна принципово змінить хід війни, одна з цілей цієї політики, за їхніми словами, полягає в тому, щоб надіслати сигнал північнокорейцям про те, що їхні сили вразливі й що вони не повинні посилати їх більше. Чиновники заявили, що, хоча українці, ймовірно, спочатку використають ракети проти російських та північнокорейських військ, які загрожують українським військам у Курську, пан Байден може дозволити їм використовувати зброю в інших місцях.

Також деякі американські чиновники заявили, що побоюються, що використання Україною ракет через кордон може спонукати президента путіна помститися силою проти Сполучених Штатів та їхніх партнерів по коаліції. Однак інші американські чиновники заявили, що, на їхню думку, ці побоювання перебільшені.

російські військові в листопаді здійснюють масований штурм із приблизно 50 000 солдатів, включаючи північнокорейські війська, українських позицій в Курській області, з метою повернення всієї території, яку українці захопили в серпні.

Українці могли б використовувати ракети ATACMS для ударів по російських та північнокорейських концентраціях військ, ключових частини з військовою технікою, логістичних вузлах, складах боєприпасів і лініях постачання глибоко всередині рф.

Це може допомогти українцям зменшити ефективність російсько-північнокорейського нападу.

Чи озброювати Україну далекобійними ATACMS було особливо чутливим питанням після повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року. Деякі чиновники Пентагону виступали проти передачі цієї зброї українцям, оскільки стверджували, що армія США має обмежені запаси вищезгаданих установок. Також частина чиновників Білого дому побоювалася, що путін може розширити війну у відповідь на передачу ракет Україні.

Прихильники більш жорсткої політики щодо москви заявляють, що пана Байдена та його радників надто легко залякує риторика путіна. Вони вважають, що поступовий підхід адміністрації до озброєння українців створював невигідні умови для них на полі бою.

Прихильники підходу Байдена кажуть, що він переважно був успішним у запобіганні жорсткій відповіді рф. Дозвіл ударів великої дальності по території рф за допомогою американських ракет може змінити цей баланс».

Якшо хтось чекає шо нижче буде інсайд з Білого дому, вимушений розчарувати - в мене немає таких даних. Я дивлюся на ситуацію з інформаційної точки зору, не з військової і не з політичної. Тому без образ, але висновки будуть відповідні

Перше шо, я бачу - це типу подарунок українцям на 1000 днів з початку вторгнення. США також вміють гратися в символізм, що вони неодноразово продемонстрували русні. Більш того, станом на вчора, коли писалась стаття, я ще не чув офіційної відповіді з кремля. Це говорить про те шо моксель поняття не має шо його казати і шо дана новина виявилася реально несподіваною для рифи

Друге, що мені ну дуже подобається, це те шо в ввх публічно харкнули і шо тепер він буде змушений відповідати за свої слова - нє#%й війну НАТО обіцяти, угу.

Гавкіт всіляких пропагандистських собак, які не приймають рішення + ні на що не впливають на росії, не рахується. Ти або пи$@обол, або ні. Твій хід. Шах

Також я з нетерпінням чекаю всіляких випадів від агентів впливу рф щодо вимог-прохань-заяв-стурбованостей в сторону США, по типу - не треба ескалацій, давайте вирішувати все дипломатичним шляхом - і т д. Думаю, шо буде багато заяв подібного плану + ми можливо навіть дізнаємося нові прізвища тих, хто топить за рф не безкоштовно.

Крім того, на мою думку, в найближчі декілька днів, рф спробує організувати «антивоєнні» мітинги в ЄС та США, зі старою вимогою - зупинити постачання зброї до України, бо це «продовжує війну і не сприяє її завершенню». Тема ніби не нова, все це ми вже бачили. Але інакше кацапи не вміють, це стандартний хід від спецслужб рф.

А взагалі реально цікаво, в якій саме країні у москви найшвидше вийде вивести людей на вулиці. Особисто я ставлю на Німеччину або Австрію. А ви?

Далі. Про ефект доміно. Як писали в ЗМІ, після рішення США дозволити наносити удари вглиб рф західним озброєнням, свою думку щодо цього ж змінили також Франція та Великобританія. Я не стверджую шо це є на 100% правдою, але я маю питання:

Ви дійсно вважаєте, шо в США не розуміли, шо після публічного оголошення (добре, контрольованого зливу інформації в ЗМІ) щодо надання дозволу, не станеться ефект доміно?

Отож

Також пропоную звернути увагу на елегантність та струю не фанти, яка була направлена в сторону рф - не було ні прес-конференцій, нічого. Нехай бик читає в газеті про це, жодних дипломатичних контактів. А як прочитає, то хай думає шо йому тепер робити, угу

Це реально красиво, бо виставляє розвідку рифи профнепридатними дегенератами:

Таварісчі, Байден разрєшил украінцам є@ашить по нам буржуйскім вааруженієм!

Аткуда інфрмация? Істочнік надьожний?

Я в газєтє прачітал

Какой?

В NT. А чьто?

Пі$@єц нас поімєлі…

Думаєш?

Знаю. Дакладивать в маскву сам будєш. Я в аптєку

Зачєм?

За вазєліном. Прігадіцца

Сагласєн

І останнє. Це ще не перемога. Це лише інструмент, за допомогою якого ми можемо щось змінити на полі бою.

Безперечно, на малюнках зі стрілочками все виглядає реально цікаво, але надання дозволу не є кнопкою, що вимкне війну. Тому я б не рекомендував сприймати інформацію з NT таким чином

Без образ, але ніхто нам не дасть пи$@ячити по сараям на території рф ракетами. Потрібні і розвідувальні дані, і обґрунтування нанесення ударів, де чітко буде прописано, шо знищивши ххх, ми у підсумку отримаємо результат ххх. Інакше це не працює, подобається нам це чи ні

Мораль. Це війна мізків в першу чергу. Треба розуміти, як ти можеш використовувати можливість діяти з новим інструментом, щоб отримати максимальний коефіцієнт корисної дії. Шоб не виявилося у підсумку шо американці були праві, маємо думати, що нам дає конкретне нанесення удару в точку ххх і шо ми з цього отримаємо, крім самого знищення цілі.

Ігри розуму розпочато. Вітаю в реальному світі

Джерело: https://t.me/gistapapapa/101118

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