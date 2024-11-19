Щодо доволі неоднозначної активності Ілона Маска в площині міжнародних зобов'язань США, зокрема підтримки України і припинення війни

Маску байдужа Україна, Росія, Трамп і всі війни. Його прагнення - колонізація Марса. Оскільки це надто масштабний проєкт навіть для найбагатшої людини світу (і забере часу набагато довше, ніж житиме сам Маск чи його діти), то Маску необхідний доступ до бюджету США.

І, відповідно, всі витрати, крім скерованих на реалізацію мрії Маска, той вважає даремними і шкідливими.

З іншого боку, і в цьому він неправий: адже досвід людства довів, що всі проривні технології, кожне масове запровадження новітніх технологій (а воно на початку завжди дороге і складне) - це завжди робилось через ВПК, через оборонні виробництва. Фінансувались дослідження, організовувались пілотні проєкти, "допилювались напилком" вже готові проєкти, розроблялись виробничі цикли і схеми забезпечення їх всім необхідним, від сировини до робітників (і часто розроблялись нові чи коригувались наявні закони під ті чи інші глобальні потреби військових виробництв).

Тобто, все, чого потребуватиме програма колонізації Марса - транспорт, їжа, тераформування, одяг, медицина, життєвий простір, будівництво, нові матеріали... Це сотні й тисячі локальних проєктів, котрі прямо чи непрямо мають стосунок до оборонного відомства. Тобто, насправді американська оборонка, американські зброярі - природні союзники Маска у справі освоєння Марса.

І прямо зараз саме участь у війні в Україні знов відживлює американський ВПК, відновлює потік грошей до зброярів. Реанімує різноманітні програми. Результати яких знадобляться і для космічної програми.

Можливо, колись Маск перестане мислити категоріями бізнесмена і лібертаріанця, а освоїть масштаби довгострокових державних планів. Але сприяння Америки і американської зброї нам потрібне вже зараз.

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Відірваність Маска від приземлених реалій добре ілюструє його сьогоднішній твіт щодо дозволу нам бити по Росії (навіть якщо в основному по Курщині) ракетами ATACMS: "Проблема в тому, що Росія відповість дзеркально".

В сенсі, почне бити вглиб України? Бо наших стратегічних об'єктах? По наших виробництвах? Критичній інфраструктурі? Гм... Цікаво, коли хтось ризикне повідомити Ілону, що Росія вже це робить. Вже 1000 днів саме цим і займається - для цього їй не знадобились жодні атакемси.

Чи "дзеркально" - це в сенсі, Росія теж дозволить комусь бити вглиб Америки російською зброєю? Ну так її проксі на Глобальному Півдні і так вже багато місяців нахабно атакують американські вантажі, американські судна під американськими прапорами. Тут швидше рішення Байдена є "дзеркальним" і давно назрілим.

Коротше, Маск в питаннях міжнародної політики США - відірване від реалій цілковите гальмо. Чекаємо, коли він з шумам, сваркою і феєрверками розсвариться нарешті з Трампом і його репліки в Х лишаться просто розважальним контентом, а не можливими натяками на рішення американського лідера.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/29697

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