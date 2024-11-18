Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:27
Просмотров: 74

Диктатор с первого дня: Трамп требует от Сената отказаться от своих конституционных полномочий

Диктатор с первого дня: Трамп требует от Сената отказаться от своих конституционных полномочий

Диктатор с первого дня: Трамп требует от Сената отказаться от своих конституционных полномочий по сдерживанию президентской власти ради утверждения своих скандальных кандидатур на кабинетные должности

Дональд Трамп номинировал уже четверых скандальных кандидатов, которые могут не пройти утверждение в Сенате США: конспиролог и отрицатель науки в медицине Роберт Кеннеди-мл на пост главы Минздрава; угроза национальной безопасности Тулси Габбард на должность главы Национальной Разведки США; телеведущий Fox News Пит Хегсет на пост главы Пентагона; конгрессмен Мэтт Гейц, которого Минюст расследовал на предмет вовлечения несовершеннолетних в проституцию и против которого комитет по этике Палаты Представителей до сих пор ведет расследование на предмет употребления наркотиков, секса с несовершеннолетними, принятие подарков, на должность Генпрокурора США.

Кабинетные должности в США выдвигает президент, а утверждает Сенат. Но Трамп намерен отстранить Сенат от этих полномочий и назначить весь кабинет единолично. Как? С помощью процедуры recess appointments (назначения в перерыв в сессии).

Еще до того, как Трамп выдвинул всех этих людей, он потребовал от всех претендентов на пост лидера республиканцев в Сенате согласиться на recess appointments. Избранный лидером республиканцев Сената Джон Тюн подтвердил, что «рассматриваются все варианты».

Конституция США предусматривает, что президент назначает кандидатов на ключевые государственные должности, а Сенат подтверждает или отклоняет их. Однако существует возможность для президента назначать должностных лиц без одобрения Сената, когда тот находится в перерыве. В 2012 году президент Барак Обама попытался воспользоваться этой возможностью, но Верховный суд постановил, что такие назначения превышают его конституционные полномочия, установив, что Сенат должен находиться в перерыве не менее 10 дней для таких назначений.

Трамп предлагает иной подход, призывая сенаторов добровольно отказаться от своей роли в процессе подтверждения назначений. Сара Биндер, эксперт по конституционному праву из Университета Джорджа Вашингтона, отмечает, что Трамп фактически требует от Сената отказаться от одной из своих основных конституционных функций. В 2020 году Трамп угрожал принудительно распустить Конгресс, чтобы провести назначения без одобрения Сената.

Для отправки Сената на перерыв потребуется согласие спикера Палаты Представителей. Можно не сомневаться, какое решение примет Майк Джонсон.

И главное, что Трамп всех честно предупреждал о своих намерениях во время президентской гонки.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5556

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США, трамп

Читайте ещё:

В Україні панує «розпач» після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, — The Times
Сегодня 06:09    101
Спецпослаником Трампа у справах російсько-української війни може стати уродженець росії Борис Епштейн
17.11.2024 08:22    140
Медиамагнат Руперт Мердок отвернулся от Трампа из-за выдвинутых им безумных кандидатур на кабинетные должности
17.11.2024 07:36    198
Как Запад не помог Украине победить. Объясняем на снарядах
17.11.2024 06:42    235
В Америке интересно
16.11.2024 10:47    213
Норвезькі рибалки "впіймали" у свої сіті американську атомну субмарину
16.11.2024 09:31    247
"США прекратят разработку лекарств и исследования инфекционных болезней как минимум на 8 лет"
16.11.2024 06:29    235
Пентагон повідомляє, що буде надсилати пакет військової допомоги Україні кожного тижня, щоб встигнути передати все до інавгурації Трампа
16.11.2024 06:10    167
Проблема имени Трампа
15.11.2024 10:39    251
На що спрямують новий грант від США на понад мільярд доларів?
15.11.2024 09:48    134
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 