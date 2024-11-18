Диктатор с первого дня: Трамп требует от Сената отказаться от своих конституционных полномочий по сдерживанию президентской власти ради утверждения своих скандальных кандидатур на кабинетные должности

Дональд Трамп номинировал уже четверых скандальных кандидатов, которые могут не пройти утверждение в Сенате США: конспиролог и отрицатель науки в медицине Роберт Кеннеди-мл на пост главы Минздрава; угроза национальной безопасности Тулси Габбард на должность главы Национальной Разведки США; телеведущий Fox News Пит Хегсет на пост главы Пентагона; конгрессмен Мэтт Гейц, которого Минюст расследовал на предмет вовлечения несовершеннолетних в проституцию и против которого комитет по этике Палаты Представителей до сих пор ведет расследование на предмет употребления наркотиков, секса с несовершеннолетними, принятие подарков, на должность Генпрокурора США.

Кабинетные должности в США выдвигает президент, а утверждает Сенат. Но Трамп намерен отстранить Сенат от этих полномочий и назначить весь кабинет единолично. Как? С помощью процедуры recess appointments (назначения в перерыв в сессии).

Еще до того, как Трамп выдвинул всех этих людей, он потребовал от всех претендентов на пост лидера республиканцев в Сенате согласиться на recess appointments. Избранный лидером республиканцев Сената Джон Тюн подтвердил, что «рассматриваются все варианты».

Конституция США предусматривает, что президент назначает кандидатов на ключевые государственные должности, а Сенат подтверждает или отклоняет их. Однако существует возможность для президента назначать должностных лиц без одобрения Сената, когда тот находится в перерыве. В 2012 году президент Барак Обама попытался воспользоваться этой возможностью, но Верховный суд постановил, что такие назначения превышают его конституционные полномочия, установив, что Сенат должен находиться в перерыве не менее 10 дней для таких назначений.

Трамп предлагает иной подход, призывая сенаторов добровольно отказаться от своей роли в процессе подтверждения назначений. Сара Биндер, эксперт по конституционному праву из Университета Джорджа Вашингтона, отмечает, что Трамп фактически требует от Сената отказаться от одной из своих основных конституционных функций. В 2020 году Трамп угрожал принудительно распустить Конгресс, чтобы провести назначения без одобрения Сената.

Для отправки Сената на перерыв потребуется согласие спикера Палаты Представителей. Можно не сомневаться, какое решение примет Майк Джонсон.

И главное, что Трамп всех честно предупреждал о своих намерениях во время президентской гонки.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5556

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