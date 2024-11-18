В Україні панує «розпач» після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, — The Times
(https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/revealed-zelensky-to-unveil-10-point-resilience-plan-for-ukraine-nr9gr6jdk)
Зеленський хоче оприлюднити «План стійкості України», щоб зупинити занепад духу через програш Гарріс.
У Києві існує «загальне почуття занепокоєння» тим, що підтримка Заходу без сильної Америки, яка очолює цей процес, може послабитись.
Також у плані Зеленський планує звернутися до біженців, які живуть у ЄС, «в надії, що багато хто повернеться».
Тим часом українська влада робить спроби довести обраному президенту США, що підтримка України в його інтересах, «звернувшись до ділових інстинктів Трампа та сформулювавши вигоди від інвестицій на захист України».
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/64042