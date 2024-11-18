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У Фінляндії вважають, що шпигуни рф все частіше видають себе за журналістів і дослідників

У Фінляндії вважають, що шпигуни рф все частіше видають себе за журналістів і дослідників

Поліція безпеки Supo вважає, що співробітники російської розвідки можуть все частіше видавати себе за журналістів, або дослідників, щоб вести розвіддіяльність у Фінляндії.

Про це пише телерадіомовна компанія Yle із посиланням на дані Supo, передає "Європейська правда".

Як зазначили правоохоронців, кількість росіян, які займаються розвідувальною діяльністю у Фінляндії, значно скоротилася через висилку з країни дипломатів і відмови у видачі віз.

Однак потреба росії в інформації не зменшилася, переконані вони.

Традиційно розвіддіяльність велася під дипломатичним прикриттям, але тепер росія змушена розглядати інші способи. За даними Supo, співробітники російської розвідки можуть у майбутньому все частіше видавати себе, наприклад, за журналістів або дослідників.

"Ці прикриття, однак, не забезпечують офіцерам розвідки захисту, який надає дипломатична недоторканність", – зауважили у пресслужбі Поліції безпеки.

За даними Supo, впровадження нових розвідувальних методів – процес нешвидкий і складний.

За оцінкою Поліції безпеки, росія змушена перенести фокус у зборі інформації про Фінляндію як у кіберсередовище, так і за межі країни.

Зокрема правоохоронці вважають, що прихований збір даних може бути націлений на фінів, особливо тих, які перебувають у росії або в третіх країнах.

Supo зазначає, що шпигунство щодо приватних осіб є вкрай тривалою і копіткою роботою.

"Оскільки цим займається дедалі менше людей, можливість завербувати інформаторів, які діляться конфіденційними відомостями, у Фінляндії зараз гірша, ніж раніше", – додали в Supo.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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