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Віце-канцлер ФРН Хабек пообіцяв ракети Taurus

Віце-канцлер ФРН Хабек пообіцяв ракети Taurus

Віце-канцлер ФРН, міністр економіки та кандидат у канцлери від «Зелених» Р. Хабек заявив, що у разі обрання главою уряду санкціонує постачання Україні ракет Taurus.

«Відповідь на це запитання — так»,— відповів Хабек в інтерв'ю телеканалу ARD.

Знаєте у чому прорахувався Шольц? Своїм дзвінком путіну він, на тлі можливого переформатування уряду, хотів заробити додаткові бали у якості миротворця. У відповідь отримав гучного ляпаса, коли путін наступної доби після розмови демонстративно завдав чи не наймасштабнішого ракетного удару по Україні.

І тепер, ставши свідками такого приниження, кандидати від інших партій будуватимуть свою політику на протиході Шольцу. Ну, окрім АдН, звичайно.

І Боже мене збав думати, що Німеччина нам не допомагає - дякуємо Берліну за всю підтримку, яку вона надавала ці 3 роки. Проте, взяти на себе відповідальність європейського лідерства у цьому питання герр Шольц виявся не готовим. Як наслідок - відмова від постачання Україні "дальнобою" та принизливий дзвінок кремлівському упирю.

Німеччина готує для України 4000 ударних дронів, які називають "міні-Таурусами" — вони мають високу автономність в умовах впливу РЕБ і можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані, пише Bild.

Йдеться про ударні безпілотники компанії Helsing, оснащені технологіями штучного інтелекту. Окремі прототипи нібито вже випробовуються і вдосконалюються у реальних бойових умовах на сході України

Віце-канцлер ФРН Хабек пообіцяв ракети Taurus

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20828, eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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