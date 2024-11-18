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Посол Украины в ФРГ раскритиковал антивоенный марш в Берлине

Посол Украины в ФРГ раскритиковал антивоенный марш в Берлине

Шествие россиян в Берлине 17 ноябре преследует цель завоевать внимание немецких СМИ и политиков, уверен Алексей Макеев. По его словам, это PR-акция, а не борьба против российского режима.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал антивоенное шествие в Берлине, организованное российскими оппозиционерами Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой, а также вдовой Алексея Навального Юлией Навальной. Демонстрация, намеченная на 17 ноября и организованная Юлией Навальной, - это не более чем "прогулка, лишенная достоинства и последствий”, написал он в статье для издания Die Zeit, опубликованной в субботу, 16 ноября.

Как полагает дипломат, антивоенный марш россиян в Берлине - это PR-акция, "целевой аудиторией которой является не российское население, а немецкие медиа и политики". Борьба в данном случае идет "не против российского режима, а за внимание Германии".

"Империалистическая озабоченность собой"

При этом данная акция показывает лишь слабость российской оппозиции, которая обвиняет в начале войны только одного человека - Путина, считает Макеев. Украинский дипломат подчеркнул, что "никогда это не было только войной Путина".

"В российском сознании критический самоанализ постоянно заменяется империалистической озабоченностью собой", - пишет посол Украины, обвиняя организаторов марша в стремлении уйти от коллективной ответственности. По его мнению, "Украина и война - лишь второстепенные вопросы в жизни российских антивоенных активистов".

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Олександр Коваленко, Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", а так же Злой одессит по совместительству:

Бутерброды на праведном марше!

В тот день, когда по Украине был нанесён очередной массированный ракетный удар, в Берлине прошёл антивоенный марш организованный так называемой российской “оппозицией”…

Не понятно, только, почему этот антивоенный марш проходил в спокойном и благоухающем Берлине, а не по какой-нибудь залитой фекальными стоками улице Москвы, но пути неудержимой российской “оппозиции” неисповедимы!

Как обычно, в ходе этого марша звучали интересные заявления по примеру “Нельзя путина ассоциировать с россией и россиянами!”, причём звучали они особенно лицемерно на фоне ночного удара по Украине, ведь выходит, что за каждой запущенной ракетой и дроном стоял лично путин, а россияне тут не причём! Не причём россияне в количестве 550 тысячной группировки, явившиеся в Украину убивать и продолжающие ежемесячно мобилизоваться в количестве 35-40 тысяч тел. Кстати, в последние дни вообще феерия событий – разграбленный районный центр
Глушково, в котором не было украинских военных. Российские военные разграбили не дома украинцев, к чему мы уже привыкли, а грабили тех, кого, типа пришли защищать… Но это всё сделал лично путин!

Лицо российской армии и россиян это лицо насильника, убийцы, изувера, мародёра, педофила, маньяка и продолжать можно сколько угодно. И ни одного обличия человеческого, цивилизованного. Это лицо среднестатистического россиянина, а не то, что пытается навязать российская оппозиция западному потребителю.

Кстати, ограниченность и узколобость марша “бутербродов” проявилась в одном очень интересном фото, где молодой человек через свой плакат о якобы 78 тыс погибших россиянах, по сути, искривлял куда более страшную действительность с конкретными цифрами от Генштаба ВСУ.

Собственно, марш ради марша и не более того? Не совсем так. Российская оппозиция это как рудимент, бессмысленный и беспощадный. В данном случае, беспощадный к здравому смыслу, а бессмысленность свою именно такими шествиями и оправдывающая, ничем не влияющая на ситуацию в России, но требующая постоянного внимания европейских медиа и политиков. Этот марш был направлен именно в их адрес, а уж никак не против путинского режима. Попытка продемонстрировать некую важность, при абсолютной бесполезности.

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Марш этой самой оппозиции в картинках (це вам за те, що на сповідь не ходите):

Посол Украины в ФРГ раскритиковал антивоенный марш в Берлине

Посол Украины в ФРГ раскритиковал антивоенный марш в Берлине

Посол Украины в ФРГ раскритиковал антивоенный марш в Берлине

Посол Украины в ФРГ раскритиковал антивоенный марш в БерлинеПосол Украины в ФРГ раскритиковал антивоенный марш в Берлине

Посол Украины в ФРГ раскритиковал антивоенный марш в Берлине

Посол Украины в ФРГ раскритиковал антивоенный марш в Берлине

Посол Украины в ФРГ раскритиковал антивоенный марш в Берлине

По материалам: dw.com, t.me/gistapapapa, t.me/zloyodessit/23038

Новости портала «Весь Харьков»

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