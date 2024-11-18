Денні, Горіх і Ворон — працює команда бойових медиків Легіону ГУР

Денні — доброволець зі Швеції, який разом з командою медгрупи Міжнародного легіону ГУР МО України рятує життя побратимів як бойовий медик, а коли потрібно — сідає за кермо евакуаційного автомобіля.

“Про медичну групу можна розказувати багато: маленька, дружня, але тут зібрались професіонали своєї справи. Кожен відповідально ставиться до своєї роботи, стараємось бути взаємозамінними”, ― розказав бойовий медик з позивним Горіх.

Одного разу під час оборони Часового Яру російські окупанти розпочали щільний обстріл пункту прийому поранених, де працювала медикиня на псевдо Ворон.

Після кількох днів обстрілів пункту вирішили змінити позицію.

Про особливості роботи бойових медиків Легіону ГУР з коментарями Ворона, Денні та Горіха дивіться у відео.

gur.gov.ua

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