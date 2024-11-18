“Гербери” з фанери та іноземної електроніки — деталі будови чергового російського дрона

На порталі ГУР МО України War&Sanсtions опубліковано компонентну базу чергового російського дрона ― “ґєрбєра”.

Держава-агресор росія складає такі багатозадачні БПЛА на заводі у місті єлабуґа.

Апарат “ґєрбєра” може нести бойову частину як камікадзе та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів.

Цей БПЛА імітує shahed-136/ґерань-2 та масово використовується росією для перевантаження української протиповітряної оборони.

За рахунок використання простих матеріалів (фанера, пінопласт) “ґєрбєра” в десятки разів дешевша за “шахед/ґєрань”. Утім будова цього дрона містить вже звичний для російської зброї набір компонентів іноземних виробників.

Дослідження збитих зразків засвідчили, що росіяни виготовляють “ґєрбєри” за китайським прототипом з використанням завезених з Китаю іноземних компонентів.

Розробник БПЛА – китайський виробник авіамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., який також виробляє фюзеляжі та організовує поставки комплектів на росію. Постачання відбувається за посередництва третіх компаній.

Завадозахищена антена (CRPA) “ґєрбєри” містить чіпи Analog Devices та Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нідерланди).

В універсальному польотному контролері ― також компоненти, виготовлені компаніями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцарія), NXP Semiconductors (Нідерланди), XLSEMI (КНР ).

Для наведення на ціль пілотом (за принципом FPV-дрона) баражуючої версії БПЛА та ведення повітряної розвідки “ґєрбєра” оснащена китайськими камерою з трьохосьовим підвісом Topotek KHY10S90 та модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Двигун DLE60 ― виробництва китайської Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Влітку 2024 ця компанія потрапила під санкції США за постачання до росії.

Двигун “пародії” DLE55RA ― також виготовлений китайською компанією Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4846

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