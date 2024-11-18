● Великобритания, вероятно, не хочет продолжать поставки дальнобойных ракет Storm Shadow Украине из-за их малого количества, оставшегося в распоряжении Лондона, сообщает Times со ссылкой на источники

● Карта руху ракет та дронів над Україною вчора. Відповідь кремлівської оскаженілої істоти на спроби цивілізованого світу почати з ним діалог

● Крилаті ракети, запущені по Україні, летіли через територію Молдови, щоб їх не позбивали українські засоби ППО. Єдине, що змогла зробити президентка Майя Санду, це засудити атаку по Україні.

● Вперше за довгий час русня атакувала Україну бортами Ту-160

● США хотят убедиться, что Украина способна защищать свои интересы, конфликт должен завершиться переговорами, заявил глава Пентагона Ллойд Остин (Глубоко озабоченный, надо полагать)

● Команда Трампа готовит списки тех, кто участвовал в выводе американских войск из Афганистана, и изучает возможность привлечь этих людей к ответственности, сообщает NBC News со ссылкой на источники

● КНДР може відправити до рф 100 тисяч військових, — Bloomberg. Це можливо, якщо альянс між Пхеньяном і москвою продовжуватиме поглиблюватися.

● Глава информационной службы "Хезболлах" Мухаммед Афиф погиб при израильском ударе по кварталу Рас-эн-Набаа в Бейруте, сообщает телеканал Al Jadeed.

● Посол Німеччини в росії Александер Ламбсдорфф вважає, що ще не настав час для переговорів із росією щодо демілітаризованих зон або припинення вогню в Україні. "Зараз росія щодня бомбить Україну, тому ми, на жаль, ще не на тому етапі, коли можна обговорювати це", - заявив Ламбсдорф в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe.

● Війна в Україні може закінчитися найближчими місяцями, – Bloomberg з посиланням на прем'єра Канади Трюдо. Політик також підтримав дзвінок Шольца путіну, який вчора розкритикував Зеленський. Щось канадієць зовсім відірвався від реальності.

● Найважливіше — зрозуміти, що зараз не можна допустити нових перегонів за увагу кремля. Телефонні розмови лідерів європейських держав із путіним нічого не дадуть, — очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю ARD. На її думку, потрібні не розмови, а скоординована відповідь агресору, і не тільки зі Сполученими Штатами, а насамперед з Україною.

● Песков: США используют Украину как инструмент для нанесения "стратегического поражения" россии

«Женщина должна молчать, и, если она начинает рот свой открывать – они называют её шл#хой. У них такая культура». В одной из российских школ учительница объяснила школьнице, почему мигрант имеет право называть её шл#хой. Вот к чему приводят заигрывания с «Талибаном».

● В госдуре обвинили курьеров с высшим образованием в отсутствии патриотизма. По словам депутата Сергея Морозова, 40% молодых людей, окончивших «шикарнейшие университеты москвы», не хотят работать по специальности. «Это непатриотично в отношении страны, нельзя по-другому назвать», — заявил парламентарий.

● «Рожать, пока рожалка работает», — заявил депутат госдуры Александр Ильтяков. Он считает, что отказ от деторождения идёт «против воли Создателя» и вредит всему роду. В Курганской области уже обсуждают штрафы до 200 тысяч рублей за склонение к абортам.

● Последний из крупных государственных банков в россии, сохраняющий доступ к системе SWIFT и расчетам в основных мировых валютах, станет объектом новых санкций США. Белый дом рассматривает возможность включения в «черные списки» Газпромбанка — третьего по размеру активов банка в рф, который является «хабом» для газовых расчетов с Европой.

● Одно из условий рф для урегулирования по Украине — отмена санкций, а значит позиции СПГ из США в Европе будут подорваны, — Медведев.

● «Их херои»: на болотах бездомный ветеран-вагнеровец забил до смерти собутыльника костылем

● Курс доллара будет оставаться трёхзначным как минимум полгода, заявил директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

● российские разработчики выпустили визуальную новеллу в стиле «Клуба романтики», где главный герой Слава пытается доказать свой музыкальный талант и максимальную «русскость». Игра насыщена мемасами и отсылками к современной россии.

● Новости палаты №6: российские ученые изобрели макароны с углем. Специалисты из Новосибирска добавили в тесто гуминовые кислоты из кузбасского энердита, обещая, что угольные макароны «будут полезнее».

● Пломбииир!!! Оливье стал деликатесом для россиян. С начала года стоимость блюда взлетела более чем в два раза, подсчитали эксперты. Если в январе 2024 года порция салата с варёной колбасой обходилась в 205 рублей, то сейчас — уже в 414 рублей. Самым дешёвым вариантом для россиян станет салат с куриной грудкой, он обойдётся в среднем в 348 рублей за 200 грамм.

Новости портала «Весь Харьков»