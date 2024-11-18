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В оккупированном Энергодаре рашисты научили 40 педагогов-коллаборантов «выявлять у школьников проукраинскую позицию»
40 педагогов-коллаборантов из временно оккупированного Энергодара и близлежащих сел получили дипломы о "переподготовке". Это учителя русского языка и литературы, которые будут обучать украинских детей по специально подготовленной пропагандистской кремлем программе, сообщает ЦНС.
Кроме этого, главная задача "дипломированных" педагогов - это работа с детьми для выявления их проукраинских позиций.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/45758
Темы: окупація, пропаганда, росія, україна