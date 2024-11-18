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Франція та Британія дозволили Україні бити по території РФ ракетами SCALP/Storm Shadow, пише Le Figaro

Франція та Британія дозволили Україні бити по території РФ ракетами SCALP/Storm Shadow, пише Le Figaro

(https://www.lefigaro.fr/international/joe-biden-aurait-donne-son-accord-a-l-ukraine-pour-frapper-la-russie-en-profondeur-avec-des-armes-americaines-20241117)

АЛЕ!

В статье на Фигаро говорится про то же самое разрешение бить Атакмсами по РФ.

Про Штормы/Скальпы пишут между прочим, мол, Британия и Франция уже разрешили.

Но со Штормами затык не в разрешении Британии или Франции, там проблема, что для их эффективного использования нужна специальная американская карта рельефа. Потому что при активном РЭБе эти ракеты летят по маршруту, сверяясь с такой картой.

Без использования этой карты (для чего, по версии Путина, подойдут только натовские специалисты) бить Штормами по территории РФ смысла нет, только ракеты потеряем.

За разрешение на использование этой карты и шла борьба.

Получено ли такое разрешение, все еще неясно.

OPD

Згодом видання змінило текст повідомлення. Станом на ранок понеділка воно звучить так:
"У канцеляріях вже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року"

Франція та Британія дозволили Україні бити по території РФ ракетами SCALP/Storm Shadow, пише Le Figaro

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/18480

Новости портала «Весь Харьков»

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