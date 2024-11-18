«Илон все никак не уйдет домой. Я не могу от него избавиться» - Трамп

«Илон все никак не уйдет домой. Я не могу от него избавиться — по крайней мере, пока он мне не разонравится», — пошутил (пошутил ли?) Трамп над Илоном Маском на встрече с республиканскими конгрессменами в Вашингтоне на прошлой неделе в присутствии Илона Маска.

(https://www.newsweek.com/trump-jokes-cant-get-rid-elon-musk-1985310)

Нет ничего, что бы Трамп любил больше, чем публичное унижение людей. А когда он начинает их унижать, это значит, что конец отношений близок.

Другой пример: сегодня Трамп заставил Бобби Кеннеди-мл, конспиролога и отрицателя науки, но ярого сторонника ЗОЖа, есть из Макдачки и еще и позировать с этим для инсты.

И лучшая шутка (https://x.com/wesleykushner/status/1858238608970293391?s=46) на эту тему: Заставить Бобби Кеннеди-мл съесть бигмак в знак подтверждения лояльности это как когда Саддам Хуссейн заставил половину партии перестрелять другую половину.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5558

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