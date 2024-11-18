Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:10
Просмотров: 105

«Илон все никак не уйдет домой. Я не могу от него избавиться» - Трамп

«Илон все никак не уйдет домой. Я не могу от него избавиться» - Трамп

«Илон все никак не уйдет домой. Я не могу от него избавиться — по крайней мере, пока он мне не разонравится», — пошутил (пошутил ли?) Трамп над Илоном Маском на встрече с республиканскими конгрессменами в Вашингтоне на прошлой неделе в присутствии Илона Маска.

(https://www.newsweek.com/trump-jokes-cant-get-rid-elon-musk-1985310)

Нет ничего, что бы Трамп любил больше, чем публичное унижение людей. А когда он начинает их унижать, это значит, что конец отношений близок.

Другой пример: сегодня Трамп заставил Бобби Кеннеди-мл, конспиролога и отрицателя науки, но ярого сторонника ЗОЖа, есть из Макдачки и еще и позировать с этим для инсты.

И лучшая шутка (https://x.com/wesleykushner/status/1858238608970293391?s=46) на эту тему: Заставить Бобби Кеннеди-мл съесть бигмак в знак подтверждения лояльности это как когда Саддам Хуссейн заставил половину партии перестрелять другую половину.

«Илон все никак не уйдет домой. Я не могу от него избавиться» - Трамп

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5558

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США, трамп

Читайте ещё:

Франція та Британія дозволили Україні бити по території РФ ракетами SCALP/Storm Shadow, пише Le Figaro
Сегодня 09:44    85
Трамп обрав міністром енергетики голову нафтової компанії
Сегодня 08:26    103
Велика помста: Трамп звинуватив багато ЗМІ і подав багатомільярдні позови
Сегодня 07:38    97
Диктатор с первого дня: Трамп требует от Сената отказаться от своих конституционных полномочий
Сегодня 06:27    173
В Україні панує «розпач» після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, — The Times
Сегодня 06:09    183
Спецпослаником Трампа у справах російсько-української війни може стати уродженець росії Борис Епштейн
17.11.2024 08:22    144
Медиамагнат Руперт Мердок отвернулся от Трампа из-за выдвинутых им безумных кандидатур на кабинетные должности
17.11.2024 07:36    201
Как Запад не помог Украине победить. Объясняем на снарядах
17.11.2024 06:42    241
В Америке интересно
16.11.2024 10:47    215
Норвезькі рибалки "впіймали" у свої сіті американську атомну субмарину
16.11.2024 09:31    249
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 