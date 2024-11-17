Медиамагнат Руперт Мердок отвернулся от Трампа из-за выдвинутых им безумных кандидатур на кабинетные должности

В частности, Роберта Кеннеди-мл (RFK) на пост Министра Здравоохранения

В издании Мердока и любимой газете Трампа New York Post (которая поддержала его в президенты) вышла разгромная редакционная колонка (https://nypost.com/2024/11/14/opinion/putting-rfk-jr-in-charge-of-health-breaks-the-first-rule-of-medicine/) о кандидатуре RFK, авторы которой предрекают смерти американцев от безумных взглядов RFK и предполагают, что червь съел мозг не только ему, но и Трампу.

«Поставить Роберта Ф. Кеннеди-мл во главе Минздрава — значит нарушить первое правило медицины

Главное правило медицины гласит: прежде всего, не навреди.

Мы уверены, что назначение Роберта Ф. Кеннеди-мл главой Министерства здравоохранения и социальных служб нарушает это правило.

Возможно, он поклялся сосредоточиться на областях, где действительно может помочь — вдохновить американцев на здоровое питание, больше физических упражнений и так далее.

Но…

Мы встретились с Робертом Ф. Кеннеди-мл в мае 2023 года, когда он еще бросал вызов президенту Байдену за номинацию от Демократической партии.

Как мы тогда отметили, он — независимый мыслитель, умеющий разглядеть суть вещей, острый критик некоторых худших политик Байдена, который понимал, что «Демократическая партия потеряла ориентиры, особенно в реакции на» первую победу Дональда Трампа.

Однако прозрения, которые нас впечатлили, не имели никакого отношения к вопросам здравоохранения.

Когда речь заходила о медицине, его взгляды представляли собой запутанную смесь того, что мы можем назвать только искаженными теориями заговора, и не только по вопросам вакцин.

Он утверждал, что «неоконсерваторы» ответственны за беды американской политики. А еще, по его мнению, «пестициды, мобильные телефоны, ультразвук» могли спровоцировать рост случаев синдрома Туретта и аллергии на арахис.

С полной уверенностью он заявлял нам, что все хронические проблемы со здоровьем в Америке начались в одном конкретном году 1980-х, когда произошло «дюжина плохих событий».

Это может убедить легковерных конспирологов в Twitter, но не нас.

На самом деле мы ушли с этой встречи, думая, что он явно не в себе по многим вопросам.

И даже там, где он делает справедливые замечания как критик, трудно представить его во главе Минздрава, управляя штатом из 83 тысяч сотрудников и продвигая практические решения.

Да, отношения между крупной фармацевтикой и государством действительно глубоко дисфункциональны. Но фармкомпании приносят много пользы и обеспечивают рабочие места для множества людей.

Обрушение этой отрасли — даже просто ее акций — стало бы катастрофой само по себе.

Его взгляды также противоречат целям Трампа, направленным на поддержку энергетики и фермеров, поскольку Кеннеди-мл хочет запретить фрекинг, многие пестициды и удобрения.

И вот еще что: глава Минздрава управляет более чем 100 программами в рамках 11 операционных подразделений. Уже само по себе это огромная задача.

Радикальный, затяжной и путаный переходный процесс под руководством человека вроде Кеннеди-мл, который использует свою должность для продвижения своих спорных убеждений, оставляет множество возможностей для сбоев — и для того, чтобы люди пострадали или даже погибли.

Дональд Трамп победил, обещая решить экономические проблемы, проблемы на границе и растущий мировой беспорядок; его команде нужно сосредоточиться на выполнении этих обещаний, а не тратить силы на защиту абсурдных теорий или попытки контролировать высказывания Кеннеди-мл.

Мы опасаемся, что тот червь, который, по его словам, однажды съел часть его мозга, оказался заразным, и в Мар-а-Лаго началась вспышка»

В 2012 году в рамках дачи показаний RFK рассказал, что в его мозг проник червь и съел часть мозга, после чего умер и врачи его извлекли.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5555

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