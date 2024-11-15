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На що спрямують новий грант від США на понад мільярд доларів?

На що спрямують новий грант від США на понад мільярд доларів?

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

13 листопада Україна отримала грант від США обсягом $1,35 млрд.

▶️ Кошти гранту будуть спрямовані на фінансування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема на виплату заробітної плати педагогам.

▶️ У 2024 році бюджетна підтримка від США передбачена розміром у $7,8 млрд, із яких залучено вже 5,2 млрд.

▶️ Загалом із початку повномасштабної війни пряма бюджетна підтримка України з боку США сягнула $28,2 млрд.

▶️ Надійне партнерство зі США допомагає Україні зберігати фінансову стабільність і забезпечувати громадян основними державними послугами в умовах повномасштабної війни.

▶️ Військова та фінансова підтримка України з боку міжнародних партнерів є найкращою інвестицією у трансатлантичну та глобальну безпеку.

Джерело: https://t.me/spravdi/42899

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