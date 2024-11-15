На що спрямують новий грант від США на понад мільярд доларів?

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

13 листопада Україна отримала грант від США обсягом $1,35 млрд.

▶️ Кошти гранту будуть спрямовані на фінансування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема на виплату заробітної плати педагогам.

▶️ У 2024 році бюджетна підтримка від США передбачена розміром у $7,8 млрд, із яких залучено вже 5,2 млрд.

▶️ Загалом із початку повномасштабної війни пряма бюджетна підтримка України з боку США сягнула $28,2 млрд.

▶️ Надійне партнерство зі США допомагає Україні зберігати фінансову стабільність і забезпечувати громадян основними державними послугами в умовах повномасштабної війни.

▶️ Військова та фінансова підтримка України з боку міжнародних партнерів є найкращою інвестицією у трансатлантичну та глобальну безпеку.

Джерело: https://t.me/spravdi/42899

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