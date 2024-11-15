ДБР викрило київського правоохоронця, який переправляв до Угорщини чоловіків призовного віку

Працівники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою повідомили про підозру столичному правоохоронцю, який переправляв через кордон чоловіків призовного віку.

Фігурант через соцмережі знаходив клієнтів, які хотіли незаконно виїхати до Європи та за $10 000 пропонував їм допомогу у «вирішення питання». Зокрема, двом киянам призовного віку правоохоронець наказав залишити пакунки з грошима у визначеному місці у Києві серед сміттєвих контейнерів. Пізніше він зустрів їх на автомобілі в іншій локації та повіз до Мукачева, де викликав таксі та пояснив водієві, як довезти чоловіків до околиці одного з сіл поблизу кордону з Угорщиною.

Від цього села хлопці, за вказівками правоохоронця, пішки вирушили у бік кордону. Проте їх затримали прикордонники та склали протоколи про спробу незаконного перетину кордону.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4854

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