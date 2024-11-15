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За матеріалами СБУ і ДБР підозру у держзраді повідомлено чинному нардепу, який завдавав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України

За матеріалами СБУ і ДБР підозру у держзраді повідомлено чинному нардепу, який завдавав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України

За матеріалами ДБР та СБУ та процесуального керівництва Офісу Генпрокурора оголошено про підозру у держзраді чинному народному депутату України.

(Йдеться про депутата-прорашиста Євгена Шевченка - Андрій Смолій зі слів радника ОП Лещенко)

Як підтвердила комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Так, у 2021 році він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення російської федерації з території республіки білорусь.

Слідством також встановлені його контакти з представниками посольства республіки білорусь після того, як він у вересні 2020 року з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту.

Він також поширював інформацію, спрямовану на дискредитацію західних партнерів та європейських цінностей.

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❗️Нагадаємо: Євгеній Шевченко був довіреною особою кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського на виборах 2019 року. У цьому ж році був обраний депутатом Верховної Ради від партії “Слуга Народу” за виборчим округом №76 (Запорізька область).

Євгеній Шевченко брав участь у телешоу російських пропагандистів. Симпатизує проросійському пропагандисту Анатолію Шарію, Миколі Азарову і проросійському телеканалу «НАШ». 20 квітня 2021 року Шевченко поїхав на зустріч до білоруського диктатора Лукашенка. Коли у Білорусі примусово посадили літак «Ryanair» і затримали опозиціонера Романа Протасевіча, Шевченко похвалив Лукашенка.

Після численних зашкварів його таки виключили з фракції. Однак підозру оголосили тільки після того, як він персонально наїхав на Зеленського.

"Я допоможу, якщо що. Знову з'їжджу до Мінська. Все вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу", – написав Шевченко.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4860, https://t.me/raddjd/27559

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