Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:12
Просмотров: 78

"Укрпошта" закупить електроскутери для кур'єрів: Смілянський каже про прощання з минулим

Укрпошта закупить електроскутери для курєрів: Смілянський каже про прощання з минулим

"Укрпошта" оголосило тендер на закупівлю 880 електроскутерів для кур'єрів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрпошта запрошує виробників і постачальників електротранспорту взяти участь у тендері на закупівлю 880 електричних кур'єрських скутерів, оголошеному на порталі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)", – йдеться у повідомленні.

Реалізація проєкту запланована на 2025 рік.

В "Укрпошті" передбачають, що робота з електроскутерами забезпечить збільшення обсягів, її швидкість, доступність, екологічність, а також комфорт кур’єрів.

Проєкт фінансується за рахунок кредитних коштів та гранту, наданих ЄБРР разом із Європейським інвестиційним банком. Процедура закупівлі буде здійснюватися відповідно до принципів і правил ЄБРР через портал електронних закупівель ECEPP.

"Ми прощаємось з минулим, пересаджуючи наших листонош з велосипедів на скутери", — зазначив Ігор Смілянський, генеральний директор "Укрпошти".

Тендер передбачає закупівлю електроскутерів, які мають відповідати таким технічним вимогам:

● Запас ходу: не менше 100 км

● Максимальна швидкість: в діапазоні від 40 до 70 км/г

● Максимальна вантажопідйомність: не менше 180 кг

Нагадаємо:

"Укрпошта" у зв'язку з переходом на автоматичне опрацювання посилок з 1 листопада оновило вимоги до пакування та встановило тарифи для відправлень нестандартного формату, які потрібно опрацьовувати вручну.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

15 листопада 1967 року у Львові був заарештований журналіст і правозахисник В'ячеслав Чорновіл
Сегодня 10:53    55
Проблема имени Трампа
Сегодня 10:39    82
В Україні виріс попит на IT-спеціалістів: кого шукають найчастіше
Сегодня 10:25    90
За матеріалами СБУ і ДБР підозру у держзраді повідомлено чинному нардепу, який завдавав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України
Сегодня 10:00    86
На що спрямують новий грант від США на понад мільярд доларів?
Сегодня 09:48    79
ДБР викрило київського правоохоронця, який переправляв до Угорщини чоловіків призовного віку
Сегодня 09:37    94
В Україні втрати зібраних овочів і фруктів можуть сягати до 60%: які причини
Сегодня 09:14    95
СБУ і Нацполіція викрили ще 6 «схем для ухилянтів», серед затриманих: депутатка міськради та посадовці ТЦК
Сегодня 09:02    86
У росії помітили ешелон із північнокорейською самохідною артилерійською установкою
Сегодня 08:43    108
Продаж за безцінь землі на Закарпатті: слідство завершено
Сегодня 08:33    89
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 