СБУ і Нацполіція викрили ще 6 «схем для ухилянтів», серед затриманих: депутатка міськради та посадовці ТЦК

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку.

За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 10 організаторів оборудок. За хабарі від 3 до 20 тис. доларів США вони допомагали чоловікам сховатися від призову на підставі підроблених документів.

● Так, на Чернігівщині контррозвідкою викрито депутатку міськради, яка сприяла незаконному зарахуванню військовозобов’язаних на навчання до місцевого коледжу.

У такий спосіб ухилянти отримували можливість уникнути призову як здобувачі передвищої фахової освіти.

● На Хмельниччині військова контррозвідка СБУ затримала на хабарі керівника відділу районного ТЦК, який «відмазував» призовників від мобілізації через підробку медвисновків.

● На Донеччині викрито ще одного очільника відділу районного військкомату, який також «списував» ухилянтів з військового обліку на підставі фіктивних довідок ВЛК.

● На Сумщині викрито двох засновників благодійного фонду та їхніх спільників, які виготовляли для ухилянтів фейкові документи для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

● В Одеській області затримано ексзаступника керівника державного морпорту та діючого працівника установи, які продавали військовозобов’язаним підроблені довідки про інвалідність. Для виготовлення фальшивки ділки використовували знайомих лікарів з місцевої МСЕК.

● У Черкасах викрито рецидивіста, який прикидався військовим і за гроші пропонував ухилянтам госпіталізацію в лікарні з фейковими «тяжкими» діагнозами. Потім на підставі фіктивних лікарських документів чоловіків «списували» з військового обліку.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

▪ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

▪ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

▪ ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

▪ ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, вчинений повторно або за попередньою змовою групою осіб);

▪ чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Черкаській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Доброславської та Черкаської окружних прокуратур, Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, Сумської та Чернігівської облпрокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13380

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