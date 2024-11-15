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В Україні втрати зібраних овочів і фруктів можуть сягати до 60%: які причини

В Україні втрати зібраних овочів і фруктів можуть сягати до 60%: які причини

Україна має дуже високі показники післязбиральних втрат плодоовочевої продукції, які можуть сягати 40-60%.

Про це йдеться в огляді ринку свіжих фруктів та овочів у ЄС та Україні на сайті Мінагрополітики, пише LIGA.net.

Причиною цього є відсутність належним чином обладнаних сховищ.

Високі післязбиральні втрати – одна зі слабких сторін українського сектору свіжих овочів та фруктів.

Розвиток цього сектору може стати потужним інструментом для відновлення економіки та розвитку сільських територій, йдеться у звіті.

Але його стримують низький рівень механізації, порівнюючи з ЄС, брак сховищ, відсутність необхідних сертифікатів для експорту в ЄС у малих та середніх господарств і обмежений доступ до ринків збуту.

Додаткові проблеми створила повномасштабна агресія з боку росії, яка знищила третину запасів прісної води в Україні. Значні території заміновано, особливо в регіонах, де традиційно вирощували овочі.

Загальні втрати агросектору перевищують $80 млрд, що майже дорівнює середньорічному ВВП України за 2011-2021 роки ($102 млрд).

Джерело: epravda.com.ua

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