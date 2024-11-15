В Україні виріс попит на IT-спеціалістів: кого шукають найчастіше

В Україні росте попит на IT-спеціалістів, а також виріс попит на спеціалістів у деяких сферах, зокрема, маркетингу. Помітно виросла і кількість відгуків від кандидатів на різні вакансії.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на DOU.

У жовтні 2023 року кількість вакансій на порталі jobs.dou.ua досягла нового рекорду з початку повномасштабного вторгнення – 5684 пропозиції. Це на 442 вакансії більше, ніж у попередньому місяці, і на 1400 більше порівняно з жовтнем минулого року.

У жовтні відзначено й інші рекордні показники. Зокрема, вакансій у сфері маркетингу було найбільше за останній час – 639 пропозицій. У категоріях, пов'язаних з обробкою даних, також спостерігається зростання: для аналітиків відкрито 372 вакансії, для Data Engineer – 85, а для Data Science — 65. Крім того, кількість вакансій у DevOps досягла 180, що є другим за величиною показником за останні два роки.

Кількість вакансій у жовтні 2024-го за категоріями та досвідом (інфографіка DOU)

Суттєво зросла і активність кандидатів: у жовтні кількість відгуків збільшилася на 7 тисяч порівняно з вереснем. Найбільша конкуренція залишається у категорії Front-end – на одну вакансію припадає 114 відгуків, а для QA кількість відгуків зменшилася до 78.

Середня кількість відгуків на одну вакансію (інфографіка DOU)

Серед компаній, які активно публікували вакансії, лідирують Genesis (94 вакансії), SKELAR (82), PIN-UP Global і Nova Digital.

Джерело: rbc.ua

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