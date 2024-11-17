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Джонсон про розмову Шольца з путіним: Ризикуємо повернутися до "Нормандського формату"

Джонсон про розмову Шольца з путіним: Ризикуємо повернутися до Нормандського формату

На думку експрем'єра Британії, дзвінок Шольца путіну створює ризик повернутися до недієвих переговорів, а єдиний шлях до завершення війни - зміцнення України.

- "Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького "Нормандського формату", який розглядав росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній сварці. Це ганебна зрада реальності, яка полягає в тому, що путін розпочав злочинне і невиправдане вторгнення, в той час як Україна є абсолютно невинною стороною", - заявив Джонсон у дописі в Х.

Він переконаний, що єдиний шлях до завершення війни - масштабне та швидке зміцнення позицій України.

За даними джерел DW, Шольц сказав путіну, що підтримка України буде довгострокова, і що той не повинен розраховувати, що час грає на його користь.

Зеленський назвав цю розмову "скринькою Пандори". Він застеріг, що Україна потребує "реального миру" та що "Мінська-3 не буде".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28727

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