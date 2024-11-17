Дайджест Центру стратегічних комунікацій

міноборони росії у своєму зведенні про «ситуацію в Курській області» повідомило про свої чергові «успіхи». Але насправді, це – брехня, яку не можуть приховати навіть «воєнкори».

«Тримільйонний» блогер подоляка визнає: «Ті наші частини, які були висаджені з броні в кількох місцях, зайняли кругову оборону і до них поки що ніхто пробитися не може. Всі нібито нами звільнені села зараз перебувають під майже повним контролем українців».

Оптимізму місцевим мешканцям не додає і воєнний оглядач улюбленої газети путіна «Комсомольская правда» баранець, який ще у вересні закликав бомбити курські села: «Підженіть три п’ятитонних ФАБ, чого я мучитимуся з цим селом, скинув і пішов далі».

З огляду на все, цілком можливо, що так і станеться. І тоді сума «понад 700 млрд рублів, які потрібні на витрати з відновлення постраждалих територій Курської області» (про що заявив 11 листопада місцевий губернатор смірнов) збільшиться ще більше.

Хоча, скоріш за все, за усталеною російською традицією, все йде до майбутнього дерибану. Детальніше – читайте (https://spravdi.gov.ua/rosiya-znyshhuye-pamyat-pro-mynulyj-genoczyd-ukrayincziv-shhob-legshe-zdijsnyuvaty-novyj-dajdzhest-propagandy-za-11-lystopada-2024/) у дайджесті Центру.

Джерело: https://t.me/spravdi/42947

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