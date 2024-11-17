❗ Масований удар рашистів сьогодні. Що відомо на зараз?

▪️рф атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії України;

▪️Аварійні відключення світла починають вводити по всій країні;

▪️Це комбінована атака. Різні види ракет, БПЛА. ППО працює у багатьох областях;

▪️Польща підняла в небо бойову авіацію;

▪️Є прильоти у Миколаєві (там вже 2 загиблих, 6 поранених), а також у Рівному та Кременчуці;

▪️Про дим писали над Дніпром, Одесою і Кривим Рогом. У Києві – падіння уламків, 2 постраждалих.

‼️Жодних таємних домовленостей не бити по енергооб'єктах між Україною та рф немає, як бачите, – голова ЦПД Коваленко.

● Польская армия заявила, что сегодня утром подняла истребители в ответ на массированную ракетную атаку России по Украине.

● Є і гарні новини. Невідомі БпЛА атакували Іжевський електромеханічний завод «Купол» в рф.

Там росія виробляє ЗРК Тор, а також РЛС і певні компоненти.

Дякуємо ППО і тим, хто тримає небо! Тривога ще триває

Джерело: https://t.me/truexanewsua/101810

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