Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:27
Просмотров: 43

❗ Масований удар рашистів сьогодні. Що відомо на зараз?

❗ Масований удар рашистів сьогодні. Що відомо на зараз?

▪️рф атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії України;

▪️Аварійні відключення світла починають вводити по всій країні;

▪️Це комбінована атака. Різні види ракет, БПЛА. ППО працює у багатьох областях;

▪️Польща підняла в небо бойову авіацію;

▪️Є прильоти у Миколаєві (там вже 2 загиблих, 6 поранених), а також у Рівному та Кременчуці;

▪️Про дим писали над Дніпром, Одесою і Кривим Рогом. У Києві – падіння уламків, 2 постраждалих.

‼️Жодних таємних домовленостей не бити по енергооб'єктах між Україною та рф немає, як бачите, – голова ЦПД Коваленко.

● Польская армия заявила, что сегодня утром подняла истребители в ответ на массированную ракетную атаку России по Украине.

● Є і гарні новини. Невідомі БпЛА атакували Іжевський електромеханічний завод «Купол» в рф.

Там росія виробляє ЗРК Тор, а також РЛС і певні компоненти.

Дякуємо ППО і тим, хто тримає небо! Тривога ще триває

Джерело: https://t.me/truexanewsua/101810

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Опубликовано еще одно доказательство, что сотрудники школ БАПОРа в Газе состоят в ХАМАСе и “Исламском джихаде”
Сегодня 08:32    29
Харківщина, 17 листопада
Сегодня 08:25    36
Оперативна інформація станом на 08.00 17.11.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:22    44
Спецпослаником Трампа у справах російсько-української війни може стати уродженець росії Борис Епштейн
Сегодня 08:22    45
Немного о риторике нацистов
Сегодня 08:10    62
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно
Сегодня 08:04    64
САП. Актуальні події 11 – 15 листопада 2024 року
Сегодня 07:59    67
Джонсон про розмову Шольца з путіним: Ризикуємо повернутися до "Нормандського формату"
Сегодня 07:48    77
Естонія в черговий раз демонструє свою підтримку та готує новий пакет військової допомоги Україні
Сегодня 07:26    77
У фірми відсудили штраф за поставку неякісних бронежилетів і шоломів
Сегодня 07:15    84
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 