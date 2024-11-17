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ТОП NEWS ДБР

ТОП NEWS ДБР

Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. ДБР продовжує протидіяти злочинам, які послаблюють нашу економіку та обороноздатність.

Сьогодні у «ТОП NEWS» ви дізнаєтеся:

1. Про оголошення підозри у державній зраді чинному народному обранцю.

2. Про підозру начальнику колонії, який допоміг кримінальним авторитетам провести «сходку».

3. Про нові деталі у справі львівського бізнесмена щодо мільярдної оборудки з Міноборони.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4884

Новости портала «Весь Харьков»

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