Опубликовано еще одно доказательство, что сотрудники школ БАПОРа в Газе состоят в ХАМАСе и “Исламском джихаде”

Израильский Институт мониторинга мира и культурной толерантности в школьном образовании (IMPACT-SE) выявил, что многие сотрудники школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа участвуют в деятельности террористических организаций. Об этом пишет газета “Джерусалем пост”.

Как отмечает издание, подробное расследование, проведенное институтом выявило, что 12 директоров и заместителей директоров школ БАПОРа в Газе являются “активными членами террористических организаций”, а некоторые из них даже занимают командные должности. В общей сложности более 10% старших сотрудников БАПОРа в секторе Газа являлись членами ХАМАСа или “Исламского джихада”.

В частности, институт IMPACT-SE сосредоточился на пяти директорах школ БАПОРа, которые, по данным ЦАХАЛа, служили в ХАМАСе. Например, в подготовительной и начальной школах для мальчиков Зайтуна директор Мохаммед Джума Шувайда одновременно являлся командиром отделения в бригаде ХАМАСа “Газа”. Аналогичным образом директор и замдиректора подготовительной школы для мальчиков в Аль-Магази Халед Саид Мустафа Аль-Массри и Ахмад Самир Махмуд Эль-Хатиб воевали в качестве командиров отделений в бригаде ХАМАСа “Хан-Юнис”.

“Это открытие прямо противоречит недавним заверениям главы БАПОРа Филиппа Лаззарини Генеральной Ассамблее ООН о приверженности его агентства толерантному и антиэкстремистскому образованию”, — приводит газета слова представителя института IMPACT-SE.

Не прошло и нескольких часов, как Лаззарини в очередной раз выступил с осуждением использования объектов агентства в Газе в военных целях. “Палестинские вооруженные группировки, включая ХАМАС, а также израильские силы, как утверждается, использовали помещения БАПОРа в военных целях, — пишет Лаззарини в соцсети “Икс“. — Я строго осуждал подобное использование наших объектов”.

Ранее израильские силовые службы неоднократно предупреждали, что персонал школ БАПОРа в Газе связан с деятельностью террористических организаций. В июле израильская разведка также опубликовала доклад, в котором говорится, что более 10% сотрудников агентства в сфере образования в Газе являются членами радикальных палестинских группировок ХАМАС и “Исламский джихад”.

Остается напомнить, что 4 ноября Израиль уведомил председателя Генеральной Ассамблеи ООН о разрыве сотрудничества с БАПОРом. Это решение обусловлено законом, утвержденным Кнессетом, запрещающим деятельность агентства на территории еврейского государства.

Как сообщалось ранее, 14 ноября ЦАХАЛ отчитался об уничтожении в результате авиаудара ракетной установки ХАМАСа, размещенной в Аль-Маваси — обозначенной Израилем гуманитарной зоне, расположенной недалеко от Хан-Юниса на юге сектора Газа. По данным военных, пусковая установка находилась в полной боеготовности: была заряжена и подготовлена к немедленной атаке на Израиль.

Джерело: nigroll.com

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