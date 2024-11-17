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САП. Актуальні події 11 – 15 листопада 2024 року

САП. Актуальні події 11 – 15 листопада 2024 року

▶ ️Міжнародна співпраця:

Відбулася Третя експертна зустріч G7 Антикорупційної робочої групи для України – https://cutt.ly/deHHou4I

▶ ️Завершено слідство:

● у справі щодо заволодіння понад 50 млн грн Укрзалізниці – https://cutt.ly/YeJRyatR

● у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті – https://cutt.ly/8eJRyzvC

▶ ️Направлено до суду:

Відмова у наданні показань у справі: судитимуть працівника Нацполіції – https://cutt.ly/QeJRyF8N

▶ ️Результати судових засідань:

Справа Приватбанку: ВАКС стягнув 5 млн грн застави з колишньої заступниці голови правління банку – https://cutt.ly/IeJRyNgJ

▶ ️Вирок:

Спроба підкупу керівництва Мінвідновлення: нардепа-втікача засуджено до 8 років позбавлення волі – https://cutt.ly/reJRy4wn

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2574

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