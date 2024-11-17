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Мурали на будинках, присвячені полеглим героям російсько-української війни, є частиною “стихійної меморіалізації”, яка стала ознакою нинішнього часу

Стінописи, що з’явилися після початку повномасштабного російського вторгнення, стали новими символами вшанування Героїв, які загинули за нашу свободу. Але чи завжди вони є частиною меморіалізації?

«Деперсоналізовані мурали, присвячені війні, жодним чином не шкодять символічному простору наших міст. Утім, коли мурали зображають конкретних військовослужбовців є викликають дуже багато питань, передусім морально-етичного характеру», – експерт з політики історичної памʼяті Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

Засновниця ГО «Місто-сад» Євгенія Кулеба зазначає: «У Києві було створено комісію, яка складається з експертів, яка має погоджувати ескізи абсолютно усіх без виключення муралів у місті. Проте з початку її дії було, як мінімум, створено три мурали в незаконний спосіб в обхід цієї комісії».

Детальніше — у картках.

Мурали на будинках, присвячені полеглим героям російсько-української війни, є частиною “стихійної меморіалізації”, яка стала ознакою нинішнього часу

Мурали на будинках, присвячені полеглим героям російсько-української війни, є частиною “стихійної меморіалізації”, яка стала ознакою нинішнього часу

Мурали на будинках, присвячені полеглим героям російсько-української війни, є частиною “стихійної меморіалізації”, яка стала ознакою нинішнього часу

Мурали на будинках, присвячені полеглим героям російсько-української війни, є частиною “стихійної меморіалізації”, яка стала ознакою нинішнього часу

Мурали на будинках, присвячені полеглим героям російсько-української війни, є частиною “стихійної меморіалізації”, яка стала ознакою нинішнього часу

Мурали на будинках, присвячені полеглим героям російсько-української війни, є частиною “стихійної меморіалізації”, яка стала ознакою нинішнього часу

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49975

Новости портала «Весь Харьков»

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