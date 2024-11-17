Для удару по Україні росія застосувала 120 ракет та 90 «шахедів»: є жертви

17 листопада окупанти масовано вдарили по всій Україні ракетами та дронами. Загалом росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Ворог цілив по обʼєктах енергетики, щоб залишити українців без тепла, води та світла», – написав він.

Внаслідок атаки є пошкодження критичної інфраструктури. На Одещині, Вінниччині, Рівненщині, Волині, Львівщині та Дніпропетровщині тривають відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше відновити тепло-, водопостачання та електрику. На місцях працюють ремонтні бригади, в Одесі та на Львівщині розгортаються Пункти Незламності.

Є постраждалі та загиблі людей. На Дніпропетровщині загинули двоє працівників Укрзалізниці, ще троє людей поранені.

Обстріл Києва та області

На Київщині уламками ракет пошкоджено приватні житлові й господарчі будівлі, будівлю клубу та бібліотеки, а також два легкових автомобілі. У приватному гаражі виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Постраждалих і загиблих немає.

Обстріл Одещини

Внаслідок обстрілу Одещини спалахнули пожежі в трьох приватних житлових будинках, ще чотири будинки зазнали руйнувань. За попередньою інформацією, постраждав підліток.

Обстріл Львівщини

На Львівщині через падіння уламків ворожої ракети у Шептицькому районі загинула 66 річна жінка, яка на момент атаки перебувала в автомобілі. Двоє чоловіків зазнали поранень. Одного госпіталізували.

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, окупанти знову били по критичній інфраструктурі. Пошкоджена магістральна труба теплопостачання. Без теплопостачання тимчасово залишилися шість тисяч громадян.

Обстріл Полтавщини

У Кременчуцькому Полтавської області внаслідок обстрілу горіли п’ять легкових автомобілів. Займання сталося через падіння уламків ворожої ракети. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, яку госпіталізували до лікарні.

Обстріл Миколаєва

За даними Миколаївської обласної прокуратури, 17 листопада з 4:00 до 5:00 ранку збройні сили рф здійснили масовану атаку Миколаєва за допомогою БпЛА. Внаслідок атаки загинули дві місцеві жительки, ще четверо містян, серед яких 14-річна дівчина, зазнали поранень.

Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, автомобілі, торговий центр, об’єкт цивільної інфраструктури. Також виникло декілька пожеж. Наразі вони локалізовані.

Агентство Телевидения Новости