Найважливіші переговори щодо війни в Україні відбудуться у Варшаві, — голова МЗС Польщі Сікорській

(https://www.rmf24.pl/regiony/warszawa/news-sikorski-najwazniejsze-rozmowy-o-wojnie-w-ukrainie-odbeda-si,nId,7856929#crp_state=1)

Наступного тижня я буду господарем зустрічі в форматі Веймарського трикутника плюс.

Він уточнив, що, крім міністрів закордонних справ Франції та Німеччини, на зустрічі очікуються представники інших важливих європейських країн такого рівня. Також запрошено голову МЗС України та нову представницю ЄС з питань зовнішніх справ і політики безпеки Каю Каллас.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/63905

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