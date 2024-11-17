Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:10
Просмотров: 124

Найважливіші переговори щодо війни в Україні відбудуться у Варшаві, — голова МЗС Польщі Сікорській

Найважливіші переговори щодо війни в Україні відбудуться у Варшаві, — голова МЗС Польщі Сікорській

(https://www.rmf24.pl/regiony/warszawa/news-sikorski-najwazniejsze-rozmowy-o-wojnie-w-ukrainie-odbeda-si,nId,7856929#crp_state=1)

Наступного тижня я буду господарем зустрічі в форматі Веймарського трикутника плюс.

Він уточнив, що, крім міністрів закордонних справ Франції та Німеччини, на зустрічі очікуються представники інших важливих європейських країн такого рівня. Також запрошено голову МЗС України та нову представницю ЄС з питань зовнішніх справ і політики безпеки Каю Каллас.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/63905

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Для удару по Україні росія застосувала 120 ракет та 90 «шахедів»: є жертви
Сегодня 11:34    127
17 листопада 1869 року в селі Прилбичі на Львівщині народився Казимир Шептицький
Сегодня 11:25    100
Що буде із курщиною далі?
Сегодня 11:11    130
Як російська "Юнармія" промиває мізки українським дітям на окупованих територіях —розслідування "Схем"
Сегодня 10:24    125
Загалом близько 120 ракет і 90 дронів
Сегодня 10:02    124
ТОП NEWS ДБР
Сегодня 09:57    114
Мурали на будинках, присвячені полеглим героям російсько-української війни, є частиною “стихійної меморіалізації”, яка стала ознакою нинішнього часу
Сегодня 09:44    123
Сибіга про масштабну атаку Росії: Це відповідь Путіна всім тим, хто дзвонив і відвідував його
Сегодня 09:34    129
Привласнив кошти, що збирав на міномети: затримано військового блогера
Сегодня 09:31    119
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 09:29    110
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 