Як російська "Юнармія" промиває мізки українським дітям на окупованих територіях —розслідування "Схем"
З початку російсько-української війни в 2014 році росія активно створює осередки своєї молодіжної військово-патріотичної організації на окупованих територіях України.
Журналістам спільно з хакерами KibOrg вдалось ідентифікувати кількох колишніх "юнармійців", які після вишколу пішли воювати проти України.
Це, зокрема, 23-річний Ілля Зозульський з кримського села Полтавка.
Він вступив до "Юнармії", коли росія окупувала Крим, згодом став "наставником", а зараз він — російський артилерист.
Горлівчанин Станіслав Сікорський, який закінчив школу в 2018 році, також пройшов через місцеву "філію "Юнармії" — "Молоду гвардію-Юнармію", після чого приєднався до армії агресора.
Інша уродженка Донеччини — Ганна Лісовенко — долучилася до "Юнармії" у 2017-му, коли їй було 17 років. Нині вона — оператор дрона у складі тактичної групи військової розвідки рф.
"Приблизно половина з тих, хто навчався разом зі мною, обрали військовий шлях. На жаль, багато з них уже загинули. Дехто отримав серйозні поранення і не може продовжувати службу", — зазначила вона у розмові з журналістами.
У Криму "Юнармія" діє з 2016 року, та з окупацією нових територій — росія заводить туди і свою військово-патріотичну організацію.
На захоплених теренах Херсонської та Запорізької областей перші відділення з’явились у листопаді 2022 року.
Регіональним відділенням "Юнармії" у Херсонській області керує Сєрафім Іванов, у Запорізькій — уродженець Уфи Фідаїль Бікбулатов, причетний до викрадення окупантами українських дітей.
"Ми хочемо бачити в майбутньому, щоб вони пов’язали своє життя з військовою службою. Ми бачимо в них потенціал, розраховуємо, що вони стануть військовослужбовцями. Ми готуємо їх, працюємо з ними", — заявив він у розмові з журналістами.
Маріупольський штаб "Юнармії" лише протягом літа 2024-го провів у дитячому таборі "Щирість" у курортному селищі Мелекіне сім "юнармійських" змін.
Зокрема, дітей вчили стріляти з автоматів.
Тим часом Кримське відділення "Юнармії" намагається розширювати свою діяльність, завдяки новим програмам відпочинку для дітей у літніх таборах "Артек" та "Ласпі".
У 2023 році за участі "Юнармії" у цих таборах організували так звані "патріотичні зміни". Під час них проводили "Школу майбутніх командирів".
Джерело: https://t.me/znua_live/176876