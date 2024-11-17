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Як російська "Юнармія" промиває мізки українським дітям на окупованих територіях —розслідування "Схем"

Як російська Юнармія промиває мізки українським дітям на окупованих територіях —розслідування Схем

З початку російсько-української війни в 2014 році росія активно створює осередки своєї молодіжної військово-патріотичної організації на окупованих територіях України.

Журналістам спільно з хакерами KibOrg вдалось ідентифікувати кількох колишніх "юнармійців", які після вишколу пішли воювати проти України.

Це, зокрема, 23-річний Ілля Зозульський з кримського села Полтавка.

Він вступив до "Юнармії", коли росія окупувала Крим, згодом став "наставником", а зараз він — російський артилерист.

Горлівчанин Станіслав Сікорський, який закінчив школу в 2018 році, також пройшов через місцеву "філію "Юнармії" — "Молоду гвардію-Юнармію", після чого приєднався до армії агресора.

Інша уродженка Донеччини — Ганна Лісовенко — долучилася до "Юнармії" у 2017-му, коли їй було 17 років. Нині вона — оператор дрона у складі тактичної групи військової розвідки рф.

"Приблизно половина з тих, хто навчався разом зі мною, обрали військовий шлях. На жаль, багато з них уже загинули. Дехто отримав серйозні поранення і не може продовжувати службу", — зазначила вона у розмові з журналістами.

У Криму "Юнармія" діє з 2016 року, та з окупацією нових територій — росія заводить туди і свою військово-патріотичну організацію.

На захоплених теренах Херсонської та Запорізької областей перші відділення з’явились у листопаді 2022 року.

Регіональним відділенням "Юнармії" у Херсонській області керує Сєрафім Іванов, у Запорізькій — уродженець Уфи Фідаїль Бікбулатов, причетний до викрадення окупантами українських дітей.

"Ми хочемо бачити в майбутньому, щоб вони пов’язали своє життя з військовою службою. Ми бачимо в них потенціал, розраховуємо, що вони стануть військовослужбовцями. Ми готуємо їх, працюємо з ними", — заявив він у розмові з журналістами.

Маріупольський штаб "Юнармії" лише протягом літа 2024-го провів у дитячому таборі "Щирість" у курортному селищі Мелекіне сім "юнармійських" змін.

Зокрема, дітей вчили стріляти з автоматів.

Тим часом Кримське відділення "Юнармії" намагається розширювати свою діяльність, завдяки новим програмам відпочинку для дітей у літніх таборах "Артек" та "Ласпі".

У 2023 році за участі "Юнармії" у цих таборах організували так звані "патріотичні зміни". Під час них проводили "Школу майбутніх командирів".

Як російська Юнармія промиває мізки українським дітям на окупованих територіях —розслідування Схем

Як російська Юнармія промиває мізки українським дітям на окупованих територіях —розслідування Схем

Як російська Юнармія промиває мізки українським дітям на окупованих територіях —розслідування Схем

Джерело: https://t.me/znua_live/176876

Новости портала «Весь Харьков»

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