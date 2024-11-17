Як російська "Юнармія" промиває мізки українським дітям на окупованих територіях —розслідування "Схем"

З початку російсько-української війни в 2014 році росія активно створює осередки своєї молодіжної військово-патріотичної організації на окупованих територіях України.

Журналістам спільно з хакерами KibOrg вдалось ідентифікувати кількох колишніх "юнармійців", які після вишколу пішли воювати проти України.

Це, зокрема, 23-річний Ілля Зозульський з кримського села Полтавка.

Він вступив до "Юнармії", коли росія окупувала Крим, згодом став "наставником", а зараз він — російський артилерист.

Горлівчанин Станіслав Сікорський, який закінчив школу в 2018 році, також пройшов через місцеву "філію "Юнармії" — "Молоду гвардію-Юнармію", після чого приєднався до армії агресора.

Інша уродженка Донеччини — Ганна Лісовенко — долучилася до "Юнармії" у 2017-му, коли їй було 17 років. Нині вона — оператор дрона у складі тактичної групи військової розвідки рф.

"Приблизно половина з тих, хто навчався разом зі мною, обрали військовий шлях. На жаль, багато з них уже загинули. Дехто отримав серйозні поранення і не може продовжувати службу", — зазначила вона у розмові з журналістами.

У Криму "Юнармія" діє з 2016 року, та з окупацією нових територій — росія заводить туди і свою військово-патріотичну організацію.

На захоплених теренах Херсонської та Запорізької областей перші відділення з’явились у листопаді 2022 року.

Регіональним відділенням "Юнармії" у Херсонській області керує Сєрафім Іванов, у Запорізькій — уродженець Уфи Фідаїль Бікбулатов, причетний до викрадення окупантами українських дітей.

"Ми хочемо бачити в майбутньому, щоб вони пов’язали своє життя з військовою службою. Ми бачимо в них потенціал, розраховуємо, що вони стануть військовослужбовцями. Ми готуємо їх, працюємо з ними", — заявив він у розмові з журналістами.

Маріупольський штаб "Юнармії" лише протягом літа 2024-го провів у дитячому таборі "Щирість" у курортному селищі Мелекіне сім "юнармійських" змін.

Зокрема, дітей вчили стріляти з автоматів.

Тим часом Кримське відділення "Юнармії" намагається розширювати свою діяльність, завдяки новим програмам відпочинку для дітей у літніх таборах "Артек" та "Ласпі".

У 2023 році за участі "Юнармії" у цих таборах організували так звані "патріотичні зміни". Під час них проводили "Школу майбутніх командирів".

Джерело: https://t.me/znua_live/176876

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