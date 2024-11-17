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Харківщина, 17 листопада

Харківщина, 17 листопада

▪️ 17 листопада 03:10 військами рф завдано авіаудару 2 КАБ на відкритій місцевості поблизу сел Одноробівка та Ковалі.

▪️ 17 листопада 03:00 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено скління та дах приватного домоволодіння.

▪️ 17 листопада 02:00 Харківський р-н, Роганська ТГ, с. Рогань. Внаслідок влучання БпЛА "Шахед" пошкоджено 5 будинків та 1 автомобіль.

▪️ 22:35 військами рф завдано авіаудару КАБом по відкритій місцевості поблизу села Уди Золочівської громади.

▪️ 15:35 російська авіація КАБами нанесла чотири удари по Золочівській громаді. Авіабомби впали по околицях сіл Костянтинівка, Стогнії, Одноробівка і Тимофіївка.

▪️ 12:00 Купянський р-н, Купянська ТГ, с. Осиново. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок. Постраждали дві жінки 62, 66 років та 75-річний чоловік.

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та Стрілечої.

Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове підрозділи Сил оборони відбили дев’ять штурмів.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 28 людей.

Джерело: https://t.me/synegubov/12069

Новости портала «Весь Харьков»

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