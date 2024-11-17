Оперативна інформація станом на 08.00 17.11.2024 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалась дев’ятсот дев’яносто восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, 75 авіаударів, скинувши 112 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4,5 тисячі обстрілів, з них 88 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Мазенівка, Есмань, Новеньке, Вовчанськ, Берестове, Борівська Андріївка, Новокругляківка, Шийківка, Борова, Іванівка, Дронівка, Кремінна, Хромівка, Новомаркове, Іванопілля, Костянтинівка, Світлодарськ, Петрівка, Суха Балка, Рівне, Мирноград, Сухий Яр, Кринича, Новий Труд, Ганнівка, Велика Новосілка, Темирівка, Андріївка, Ольгівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще один важливий обєкт противника.

За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог шість разів штурмував в районах населених пунктів Вовчанськ та Стрілеча.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Кругляківки та Загризового. Противник активно застосовував авіацію на напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Макіївки, Чернещини, Твердохлібового та Тернів.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Крутий Яр, Петрівка, Новоолексіївка та Пустинка. Більшість атак противник спрямував на Промінь.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка.

На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій в районах Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки, Трудового, Янтарного та Рівнополя.

На Придніпровському напрямку наші війська успішно відбили чотири атаки противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1640 осіб. Також українські воїни знищили 12 танків, 27 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 60 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 85 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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