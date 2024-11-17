Случайные высказывания. Пломбирное

Учитывая то, как рыфы в последнее время неистово дрочит на северную Корею, напомню немного о том, сколько пломбира есть у чучхеноидов и за шо его можно получить. И приведу примеры того, что, как мне кажется, совсем скоро будет внедрено на рашке. Поехали

В чучхебаде есть статья за случайные высказывания. И это не шутка если шо. Более того, случайные высказывания в северной Корее часто рассматриваются как угроза государственному строю, особенно если их можно интерпретировать как критику режима, его лидера, системы или идеологии.

И по#%й, шо это может включать самые обычные или даже незначительные фразы

Что именно считается “случайным высказыванием” («антигосударственным»)?

Критика власти в бытовом контексте.

Человек может пожаловаться, что на рынке недостаточно еды или что качество жизни ухудшается. Даже замечание о высоких ценах на продукты может быть воспринято как намёк на провал экономической политики правительства. Если человек говорит, что распределение еды или ресурсов несправедливо, это воспринимается как критика социалистической системы, где, по официальной версии, “все равны”. Жалоба вроде “Почему чиновники едят мясо, а мы нет?” может привести к аресту.

Упоминания о нехватке еды, даже если они касаются личной жизни (например, “Сегодня мы ели только траву”), воспринимаются как подрыв государственной политики, потому что государство пропагандирует образ “всеобщего процветания”.

Шутки о лидере или его семье.

Даже самая безобидная шутка о внешности Ким Чен Ына или его родственников, например, “Он снова поправился”, расценивается как подрыв авторитета руководства.

Сравнение с другими странами.

Человек может сказать, что в Китае или Южной Корее люди живут лучше. Это автоматически считается пропагандой вражеской идеологии. Если кто-то говорит, что китайские или южнокорейские товары лучше местных, это приравнивается к подрыву национальной экономики и восхвалению “вражеского капитализма”. Если человек спрашивает, правда ли, что в Южной Корее больше свобод или лучше питание, это считается пропагандой враждебной идеологии. Если кто-то говорит, что китайские или южнокорейские товары лучше местных, это приравнивается к подрыву национальной экономики и восхвалению “вражеского капитализма”.

Вопросы о жизни за границей.

Если человек поинтересуется, правда ли, что в других странах есть свобода слова или что там доступны технологии, он может быть обвинён в антигосударственном мышлении.

Религиозные или идеологические высказывания.

Пример: Слова о боге, библии или упоминание моральных ценностей, не связанных с идеологией чучхе, могут быть восприняты как религиозная пропаганда.

Невнимание к символам власти.

Если человек случайно скажет, что ему не нравится какое-то изображение лидера на плакате, это тоже может быть расценено как критика самой власти.

Если кто-то посмеётся над новостями, где Северная Корея побеждает США в “экономическом соревновании”, это воспринимается как высмеивание государственной линии. Даже безобидные фразы вроде “Солдаты на улице выглядят усталыми” расцениваются как подрыв боевого духа и критика “основного щита социализма”.

Откуда у властей собакоедостана такая информация? От доносчиков, конечно

А доносят в северной Корее все

Соседи и коллеги в первую очередь. Люди, живущие рядом или работающие с вами, часто сообщают в органы безопасности о “подозрительных” разговорах.

Тайные агенты или сексоты (без них никак). В обществе работают представители госбезопасности, которые могут участвовать в беседе под видом обычных людей, после чего они ходят писать. Много писать. Так шоб аж писакалка устала

Школьники и дети. Тут все как на россии - дитев (не опечатка) учат доносить на родителей, если они слышат “антигосударственные” разговоры дома.

Да, не всех садят с ходу на 15 лет, но один х наказывают нехило:

Если случайное высказывание расценивается как “мелкое нарушение”, человека могут подвергнуть кратковременному задержанию, обязательной идеологической лекции или общественным работам.

Если высказывание воспринимается как угроза режиму, например, публичная критика или шутка о лидере, тогда п#$да вообще

От 1 до 5 лет в трудовом лагере.

Конфискация имущества семьи.

Если случайное высказывание рассматривается как предательство или подрыв государственной идеологии, то светит пожизненное заключение в концлагере или возможна смертная казнь, особенно если предполагается связь с иностранным шпионажем.

Ну, а теперь о пломбире, а точнее более понятные примеры того, за шо русню будут сажать

“Почему мы строим ракеты, если у нас не хватает еды?” - это критика политики государства, статья

“В стране ххх люди живут лучше, чем у нас.”

— тоже статья, восхваление враждебного режима называется

“Кон Чен Ый изменил внешность ” - скорбление п(л)идера, карается как серьёзное преступление.

«На рынке слишком дорого, государство не помогает» — это критика экономической политики, собирай манатки и на зону, холоп

“Как они могут говорить по телевизору, что у нас всё хорошо, если я неделю ела только ххх?” - на тебе 15 лет, за спаривание официальной пропаганды, пес смердячий

“Вот бы оказаться в стране ххх, там, говорят, продукты дешевле.” — статья подозрение в нелояльности и мечты о побеге.

“Почему нам нельзя слушать песни исполнителя ххх? Они же хорошие!” -антигосударственное заявление о культурной враждебной пропаганде, срок от 8 до 12

«Этот памятник Ким Чен Иру слишком большой, лучше бы эти деньги потратили на ххх» - прямое оскорбление символов власти, 5 минимум

“Наши солдаты выглядят истощёнными. Что с армией?” - критика вооружённых сил, подрыв боевого духа, от 15, с конфискацией

“Почему у соседей из страны всегда электричество-газ-дороги есть, а у нас нет?” - статья за критику инфраструктуры и сравнение с иностранным государством, от 7 лет крытой

“В новостях сказали, что у нас лучший урожай ххх, но на рынке нет ххх.” —спаривание достоверности государственной пропаганды, 10 минимум, шоб усидел шо пропаганда никогда не ошибается

Что наши власти они будут делать, если Кон Чен Ый вдруг умрёт?” - запрещённое обсуждение судьбы лидера, от 8 годиков в Сибири

«Почему мы слушаем только эту музыку? В иностранных песнях больше жизни» - лови стать за культурное предательство и критику государственной идеологии, враг народа. Ближайшие 15 лет будешь слушать только правильную идеологически музыку

“Власти снова ставят памятник. Когда это закончится?” - неуважение к государственным проектам, от 3 до 8 в перми

“Они говорят, что у нас всё дешево, но за всё подорожало и приходится платить взятки.” - обвинение в коррумпированности системы, статья

«Раньше я мог купить на свою зарплату столько ххх, а теперь лишь столько ххх» - статья за негативное упоминание об ухудшении уровня жизни.

“Кто вообще верит этим телепередачам соловьевым и т д? У них везде победы.”- стаьбя за критику и насмешку над официальной пропагандой.

“Говорят, в стране ххх, у каждого есть ххх. Почему у нас нет?” - восхваление иностранного уровня жизни, 10 лет минимум

“Кон Чен Ый много путешествует и выступает, но что для нас сделано?”- статья за критику личной жизни п(л)идера.

“Заебало работать за такую зп, в стране ххх за такую же работу платят больше” - критика трудовой политики, от 5 до 15

“Почему нам постоянно говорят, что мы лучшие, но живём хуже всех?” - криминальная статья за подрыв национальной гордости, от 20 до пожизненного

“По телевизору говорят одно и то же. Как будто мы не понимаем, что всё плохо.” - критика власти + усталость от идеологических мероприятий, от 7 лет лесорубом в Сибири

“Наши нефтяные компании и газовые работают круглосуточно, но денег на поднятие зарплат всё равно не хватает.” - критика системы распределения ресурсов, статья

“Говорят, что в других странах люди не боятся говорить о своих проблемах + за это не сажают ”- критика свободы слова в стране, от 10 на севере за такое дадут

Но есть и хорошие новости - в информационном пространстве будет на ранее сплошной квн. Прям как в северной Корее, где шутки об Америке активно используются в государственной пропаганде

Как вы сами понимаете, эти шутки часто преподносят США как слабую, глупую или злую страну, которая не может сравниться с “могущественной и идеальной” северной Кореей. Такие анекдоты создаются и распространяются не среди народа, а официально, через СМИ, школы и пропагандистские мероприятия, с целью укрепить ненависть к “главному врагу” и подчеркнуть превосходство КНДР.

Я даже примеры этого п#$деца нашел, «анекдотов» из северной Кореи:

“Почему американцы боятся темноты? Потому что в темноте они не видят, как падают их ракеты.”

“Почему у американцев такие большие глаза? Чтобы удивляться успехам северной Кореи.”

“Что сказал американский президент, когда узнал, что северная Корея запустила ракету? ‘Как это возможно? Мы же не дали им разрешение!’”

“Говорят, в Америке можно есть три раза в день. Наверное, их там заставляют работать круглосуточно!”

“Почему у американцев так много автомобилей? Потому что они все живут на улице, как бомжи.”

В Америке столько фильмов, что у них уже реальной жизни не осталось.”

Одним словом, тупо задроновщина (не опечатка), а кто не смеется, тот враг народа, @%ядь

Мораль проста. Пломбира будет много, россияне. Не#%й орать шо у вас изжога. Пломбир весь ваш, с расстрелами, концлагерями и вертухаями, которые как раз пустые почти после вагнеров. Учитесь заходить «на хату» правильно, шоб не быть отгеенными с ходу

Смачного

Джерело: https://t.me/gistapapapa/101073

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