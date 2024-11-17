Немного о риторике нацистов

Во время Второй мировой войны немецкие нацисты применяли широкий спектр эвфемизмов и оправданий для прикрытия массовых убийств евреев, скрывая реальные действия за формулировками, которые звучали относительно нейтрально или даже гуманно. Вот несколько примеров того, как они это делали:

“Отправлены в Третий Райх для переселения” — на деле это означало депортацию евреев в лагеря смерти, такие как Треблинка или Освенцим, где их ждала газовая камера.

“Особое обращение” (Sonderbehandlung) — термин, использовавшийся в нацистских документах, означал убийство, чаще всего в газовых камерах.

“Эвакуация на Восток” — эвфемизм, который применялся для депортации евреев в лагеря уничтожения, такие как Собибор или Белжец.

“Меры по обеспечению безопасности” — термин для массовых расстрелов, например, в Бабьем Яру, где были убиты более 33 тысяч евреев.

“Трудовые лагеря” — под этим прикрытием находились лагеря уничтожения, такие как Майданек, где людей либо убивали сразу, либо морили голодом и тяжёлой работой.

“Лечение в специальных учреждениях” — означало отправку в лагеря, такие как Хадемар, где производились массовые убийства в рамках программы “Т-4”.

“Гуманное решение еврейского вопроса” — так нацисты называли Холокост, включая уничтожение евреев в таких лагерях, как Хелмно, где использовались передвижные газовые камеры.

“Санитарная обработка” — процесс, который проводился перед газовыми камерами, например, в Освенциме, когда жертв раздевали под предлогом дезинфекции.

“Депортация в трудовые зоны” — ложь, под которой скрывалось направление евреев в лагеря смерти, как в случае с тысячами венгерских евреев, отправленных в Освенцим.

“Борьба с партизанами” — под этим предлогом айнзацгруппы устраивали массовые расстрелы еврейских общин, как это произошло в Латвии в Румбуле.

“Устранение опасных элементов” — использовалось для оправдания убийств, например, в Минском гетто, где тысячи евреев были уничтожены.

“Отправка на фронт работ” — обозначало депортацию в лагеря смерти, такие как Собибор.

“Перемещение в районы с улучшенными условиями” — использовалось, чтобы заставить евреев добровольно садиться в поезда, которые вели в газовые камеры Белжеца.

“Уменьшение давления на местное население” — так объясняли массовые убийства евреев в оккупированных территориях, как это было в Польше.

“Использование человеческого ресурса” — оправдание использования узников, в том числе евреев, в медицинских экспериментах, таких как те, что проводились в Дахау.

“Очистка территорий” — термин, который айнзацгруппы использовали для массовых убийств в Литве, например, в Понарах.

“Обработка транспортных партий” — означало отправку евреев из гетто в лагеря смерти, такие как Треблинка.

“Создание образцовых условий” — как в случае с Терезином, который использовался для пропаганды, но на деле был перевалочным пунктом в Освенцим.

“Лечение от социального зла” — эвфемизм для уничтожения евреев, цыган и других групп, которые нацисты считали “неполноценными”.

“Этническая реорганизация” — оправдание массовых убийств на восточных территориях, включая уничтожение еврейских общин в Украине.

“Санитарная очистка” — оправдание расстрелов в Белоруссии, где айнзацгруппы уничтожили десятки тысяч евреев.

“Депортация для создания колоний” — объяснение для депортаций, которые на самом деле заканчивались в газовых камерах.

“Обезвреживание враждебных элементов” — использовалось для оправдания убийств в Ровно, где за два дня было уничтожено около 17 тысяч евреев.

“Регулирование демографических потоков” — термин, использовавшийся для описания депортаций и убийств в Лодзинском гетто.

“Подготовка к переселению” — предлог для массовых расстрелов в Каменце-Подольском, где было убито около 23 тысяч евреев.

“Освобождение от работы” — означало отправку стариков, женщин и детей в газовые камеры.

“Перенаправление трудового ресурса” — эвфемизм для уничтожения тех, кто уже не мог работать, в лагерях как Аушвиц.

“Принудительная эвакуация из гетто” — под этим предлогом евреев отправляли в лагеря уничтожения.

“Специальные поселения” — ложь, прикрывавшая концлагеря, такие как Собибор.

“Техническая утилизация” — нацистский термин для оправдания использования тел жертв для производства мыла и удобрений.

“Устранение эпидемиологической угрозы” — оправдание убийств, особенно в восточных территориях, например, в Варшавском гетто.

“Оптимизация человеческого ресурса” — означало использование евреев в качестве рабов, после чего их уничтожали.

Рашка недалеко ушла, кстати. Ниже примеры того, как узкие пытаются ся скрыть массовые убийства за формальной или “рациональной” риторикой, придавая своим действиям ложное чувство «законности» или «гуманности».

“Денацификация” — военное вторжение, бомбардировка мирных городов, массовые убийства и разрушения инфраструктуры, якобы для борьбы с вымышленным “нацизмом”

“Специальная военная операция” - полномасштабная война, оккупация территорий и геноцид украинцев

“Удар по военным объектам” — используется для оправдания ракетных ударов по жилым домам, больницам, школам и другим гражданским объектам

“Превентивная защита россии” — объяснение для нападения на Украину, прикрывающее агрессивную экспансию

“Освобождение территорий” — оправдание для оккупации украинских земель и подавления местного населения

“Гуманитарные коридоры” — отмазка для принудительной депортации украинцев на территорию россии, в том числе детей

“Защита русскоязычного населения” — оправдание для вмешательства в суверенные дела Украины и проведения военных действий, часто приводящих к гибели именно русскоязычных

“Сокрушение украинской военной инфраструктуры” — отмазка обстрелов критически важной гражданской инфраструктуры, оставляющей людей без света, тепла и воды

“Денационализация Украины” —оправдание уничтожения украинской культуры, языка и национальной идентичности

“Устранение биологических угроз” — ложное оправдание нападения на Украину, связанное с мифическими “биолабораториями США”

“Ликвидация террористических угроз” — оправдание ударов по территориям, на которых нет никаких террористических объектов, как это было в Краматорске или Виннице

“Гуманитарная помощь” — термин для обозначения кражи зерна, техники и других ресурсов на оккупированных территориях

“Эвакуация мирного населения” — оправдание для депортации гражданских лиц из захваченных территорий

“Демилитаризация Украины” — обоснование войны, направленной на уничтожение украинской армии, сопровождающееся массовым насилием над гражданскими

“Спасение Украины от Запада” — пропагандистская риторика, объясняющая войну как якобы защиту Украины от “влияния НАТО” или “мирового гегемона”

“Искоренение национализма” - преследование всех, кто ассоциирует себя с украинской культурой и сопротивляется российской агрессии

“Защита Донбасса” — прикрытие для оккупации и разрушения регионов Донецкой и Луганской областей

“Миротворческая миссия” — отмазка военных действий, приводящих к массовым жертвам среди мирных жителей

“Геноцид русского населения” — используется для оправдания вторжения, без каких-либо доказательств

“Специальные мероприятия” — оправдание зачисток, фильтрационных лагерей и убийств на оккупированных рф территориях

“Восстановление исторической справедливости” — оправдание территориальных захватов и аннексий украинских территорий

“Борьба с западными марионетками” — обозначение украинского правительства как врага, чтобы оправдать его свержение

“Репрессии против коллаборационистов” — оправдание пыток и убийств проукраинских активистов на оккупированных территориях

“Санкции против террористического режима” — для обозначения экономического грабежа на захваченных территориях

“Сохранение единства народа” — пропаганда, которая скрывает насильственную ассимиляцию украинцев и ликвидацию их национальной идентичности

“Защита исторических памятников” — оправдание уничтожения украинских культурных и исторических ценностей под видом “их защиты”

“Фильтрация населения” — оправдание массовых проверок, допросов, задержаний и депортаций жителей оккупированных рф территорий

“Спасение детей” — отмазка для насильственной депортации украинских детей на россию

“Превентивные удары” — оправдание бомбардировок городов под предлогом предотвращения мифической угрозы

“Приведение Украины к нейтральному статусу” — оправдание разрушения государственного суверенитета Украины

“Стабилизация региона” — инфоговно для прикрытия оккупации и уничтожения мирных жителей

“Искоренение радикалов” — оправдание убийств украинских патриотов, сопротивляющихся российской агрессии

Мораль. Как видите, настоящие нацисты всегда думают одинаково. У них одна риторика шо 80 лет назад, шо сейчас

Джерело: https://t.me/gistapapapa/101059

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