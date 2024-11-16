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Норвезькі рибалки "впіймали" у свої сіті американську атомну субмарину

Норвезькі рибалки впіймали у свої сіті американську атомну субмарину

Атомний підводний човен ВМС США потрапив у сіті рибалок біля берегів Норвегії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Точніше, підводний човен ВМС США Virginia натрапив на рибальську сітку, яка щойно була викинута для вилову палтуса і була закріплена за допомогою якоря на морському дні, і протягнув її на відстань понад три з половиною кілометри.

ВМС США підтвердили, що підводний човен заплутався в рибальській сітці в Маланґсфьорді поблизу Тромсе.

Корабель норвезької берегової охорони, який супроводжував підводний човен з гавані, швидко допоміг витягти сітку.

"Сітка лежить на морському дні. Вона зникла, і ми, ймовірно, ніколи її більше не знайдемо", – сказав Харальд Енген, один з рибалок з човна Øygut, яке скинуло сітку.

Проте 22-річний хлопець сприйняв цю втрату відносно спокійно: "Немає сенсу засмучуватися через це".

115-метровий USS Virginia вагою 7800 тонн є однойменним човном так званого класу "Вірджинія" – класу атомних ударних підводних човнів.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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