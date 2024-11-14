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Politico: «Кто, черт возьми, этот парень?»: мир реагирует на неожиданный выбор Трампа для Пентагона

Politico: «Кто, черт возьми, этот парень?»: мир реагирует на неожиданный выбор Трампа для Пентагона

(https://www.politico.com/news/2024/11/12/defense-world-reacts-to-trump-pick-pete-hegseth-00189221)

«Устаревшие, безоружные, захваченные и бессильные. Почему Америка, которая была “номером экстренного вызова” для Европы на протяжении последнего века, должна слушать самодовольные и бессильные нации, просящие нас соблюдать устаревшие и односторонние договоренности по обороне, которые они больше не выполняют?».

Пит Хегсет, будущий глава Пентагона во второй Администрации Трампа, в своей книге.

▪️То, что избранный президент Дональд Трамп во вторник вечером неожиданно выбрал консервативного комментатора и телеведущего на пост главы Пентагона, шокировало Вашингтон. Там ожидали, что кандидатом будет опытный законодатель или человек с опытом в области оборонной политики.

▪️Чиновники, отвечающие за национальную безопасность, и военные аналитики ожидали сюрпризов от Трампа после первых четырех лет его правления. Но даже если оценивать по этой кривой, объявление ведущего Fox News и ветерана армии Пита Хегсета застало их врасплох.

▪️«[Трамп] высоко ценит лояльность… Похоже, что одним из главных критериев, который используется, является то, насколько хорошо люди защищают Дональда Трампа на телевидении?» — сказал Эрик Эдельман, занимавший пост главного политического чиновника Пентагона в администрации Буша.

▪️Одна из оценок была более резкой. «Кто, черт возьми, этот парень?» — сказал лоббист оборонной промышленности на условиях анонимности. Они надеялись на «кого-то, кто действительно имеет обширный опыт в области обороны. Это было бы хорошим началом», сказал он.

▪️Этот выбор не поможет развеять опасения в Пентагоне и за его пределами, что Трамп, который спорил со своими собственными министрами обороны, на этот раз планирует поставить лояльного человека, который будет беспрекословно проводить его политику. Риторика Трампа в ходе предвыборной кампании вызвала опасения, что во время его второго срока в Пентагоне может произойти быстрая и вызывающая разногласия реорганизация.

▪️Выбор Хегсета вызвал немедленную реакцию со стороны лидеров групп ветеранов, которые выступали против, когда он был выдвинут на пост министра по делам ветеранов во время первого срока Трампа.

▪️«Хегсет, несомненно, является наименее квалифицированным кандидатом на пост министра обороны в истории США. И наиболее откровенно политизированным. Приготовься, Америка», — заявил основатель организации «Независимые ветераны Америки» Пол Рикхофф.

▪️Этот выбор гарантирует, что слушания по его утверждению станут обязательными к просмотру для телезрителей — воинственный телеведущий, привыкший к перепалкам по вопросам национальной безопасности и культурной войны, сразится с комитетом Сената по вооруженным силам.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/18377

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