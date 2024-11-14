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Ну здрасьте. Борис Джонсон о Трампе

Ну здрасьте. Борис Джонсон о Трампе

Борис Джонсон предупредил, что Трамп прислушивается к некоторым пропутинским фигурам внутри республиканской партии с их "чокнутыми" идеями, - The Telegraph. (https://www.telegraph.co.uk/news/2024/11/12/boris-johnson-russia-ukraine-donald-trump/)

(https://www.telegraph.co.uk/news/2024/11/12/boris-johnson-russia-ukraine-donald-trump/)

"В республиканской партии есть такой фронт, и там прилично таких людей, которые заняли неправильную позицию по Украине, и которые, откровенно говоря, немного повёрнуты на Владимире путине, у них какая-то странная фанатская привязанность к путину. <...> Это стрёмно, это безумно, это неправильно. Он слушает этих людей... Он слышит это всё", - Джонсон.

Приехали. Так ты ж за него агитировал! А до выборов типа было непонятно, что Трамп к ним прислушивается?

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16513

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