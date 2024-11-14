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Війська КНДР на полі бою: Блінкен обіцяє жорстку відповідь

Війська КНДР на полі бою: Блінкен обіцяє жорстку відповідь

Залучення військових КНДР до бойових дій проти України на боці росії вимагає "жорсткої відповіді" і вона надійде, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Він також підтвердив, що північнокорейські військові вже безпосередньо беруть участь у боях.

Раніше у Держдепі США заявили, що більша частина із 10 тисяч солдатів КНДР вже залучені до бойових дій проти ЗСУ на Курщині.

Рютте, своєю чергою, наголосив, що присутність північнокорейських військ є додатковою загрозою для України та збільшує можливості путіна "завдавати шкоди".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28648

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