Війська КНДР на полі бою: Блінкен обіцяє жорстку відповідь
Залучення військових КНДР до бойових дій проти України на боці росії вимагає "жорсткої відповіді" і вона надійде, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.
Він також підтвердив, що північнокорейські військові вже безпосередньо беруть участь у боях.
Раніше у Держдепі США заявили, що більша частина із 10 тисяч солдатів КНДР вже залучені до бойових дій проти ЗСУ на Курщині.
Рютте, своєю чергою, наголосив, що присутність північнокорейських військ є додатковою загрозою для України та збільшує можливості путіна "завдавати шкоди".
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28648