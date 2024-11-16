Муштра погоничів ― на росії намагаються вирішити проблему із дефіцитом молодших офіцерів

Масштабні втрати росії на фронті серед офіцерів молодшої ланки примушують росію до чергових спроб розширити обʼєми їхньої підготовки.

На базі цивільних вищих навчальних закладів держава-агресор створює центри військової підготовки, де мають проводити базовий вишкіл командирів взводів, артилерійських батарей та заступників командирів рот.

Молодший офіцер ворожої армії виконує, передусім, функцію погонича піхоти на штурм безпосередньо на полі бою, що і пояснює високий рівень втрат і, як наслідок, гострий дефіцит лейтенантів на росії. Налагоджувати механізм вишколу і безперебійного постачання молодших офіцерів на війну проти України кремль розпочав ще у перший рік повномасштабного вторгнення.

Згідно з планами ворога, до кінця 2024-го на росії мали запустити 33 нові центри військової підготовки на додачу до майже сотні наявних.

Чергова активізація вождів у москві вимуштрити ще більше свіжих лейтенантів свідчить, що кадрова криза командного складу російської окупаційної армії поглиблюється.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4842

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