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Один из крупнейших банков Китая начал блокировать юаневые переводы из «дружественных» россии стран

Один из крупнейших банков Китая начал блокировать юаневые переводы из «дружественных» россии стран

Четвертый по размеру активов банк Китая — Bank of China стал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые россия использует для закупки товаров, рассказали РБК представители бизнеса, юристы и консультанты.

Так, недавно компания из ОАЭ не смогла перевести юани из казахстанского банка «ЦентрКредит» в китайский Chouzhou Commercial. Транзакция была заблокирована Bank of China, который выступает банком-корреспондентом для казахстанской кредитной организации, сообщил зампредседателя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко.

«При этом ни директор, ни учредитель компании не имели формальных связей с россией», — подчеркнул он. По его данным, банк Chouzhou теперь просит платить ему из Казахстана только из тех банков, с которыми у него есть прямые корреспондентские отношения.

Такие же проблемы возникали при переводе в Китай средств из банков Грузии и Армении, утверждает старший аналитик консалтинговой компании ITSWM Георгий Окромчедлишвили.

О подобных кейсах знает и секретарь генсовета российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский. Он напомнил, что у Bank of China самый серьезный и сложный комплаенс из китайских банков. «Только какое-то подозрение на опасность — они сразу не хотят проводить платеж», — говорит Спасский.

В целом, по его словам, если говорить о закупках товаров из Китая, то «за трусы-носки в принципе проходят платежи на небольшие региональные банки», но когда речь идет о поставках сложного оборудования или электроники, а плательщиком выступает компания из ОАЭ, Кыргызстана или Казахстана, «сходятся все карты».

Банки в Китае «продолжают сужать возможности для перевода средств даже между счетами одного клиента» и со временем ситуация будет только усугубляться, говорит партнер адвокатского бюро NSP Арам Григорян. «В частности, мы видим, что китайские банки в некоторых случаях ссылаются на необходимость получения специальных разрешений для проведения платежей со счета в иностранном банке на счет в китайском банке», — отметил юрист.

Bank of China придерживается консервативной политики в проведении трансграничных платежей с прямым или косвенным участием связанных с россией контрагентов, говорит юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Ксения Мудрик. Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев полагает, что Bank of China мог принять меры не только из-за давления международного сообщества, но и из-за внутренних регуляторных требований.

Проблемы с платежами из россии начались еще в 2022 году из-за санкций за войну в Украине. С декабря 2023 года банки из «дружественных» стран стали дополнительно ужесточать подходы к работе с российскими компаниями из-за указа президента США, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам из россии и содействие поставкам российскому ОПК. В июле 2024 года США ужесточили этот санкционный режим, включив в определение военно-промышленной базы всех российских подсанкционных лиц, в том числе банки.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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