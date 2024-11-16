Один из крупнейших банков Китая начал блокировать юаневые переводы из «дружественных» россии стран

Четвертый по размеру активов банк Китая — Bank of China стал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые россия использует для закупки товаров, рассказали РБК представители бизнеса, юристы и консультанты.

Так, недавно компания из ОАЭ не смогла перевести юани из казахстанского банка «ЦентрКредит» в китайский Chouzhou Commercial. Транзакция была заблокирована Bank of China, который выступает банком-корреспондентом для казахстанской кредитной организации, сообщил зампредседателя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко.

«При этом ни директор, ни учредитель компании не имели формальных связей с россией», — подчеркнул он. По его данным, банк Chouzhou теперь просит платить ему из Казахстана только из тех банков, с которыми у него есть прямые корреспондентские отношения.

Такие же проблемы возникали при переводе в Китай средств из банков Грузии и Армении, утверждает старший аналитик консалтинговой компании ITSWM Георгий Окромчедлишвили.

О подобных кейсах знает и секретарь генсовета российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский. Он напомнил, что у Bank of China самый серьезный и сложный комплаенс из китайских банков. «Только какое-то подозрение на опасность — они сразу не хотят проводить платеж», — говорит Спасский.

В целом, по его словам, если говорить о закупках товаров из Китая, то «за трусы-носки в принципе проходят платежи на небольшие региональные банки», но когда речь идет о поставках сложного оборудования или электроники, а плательщиком выступает компания из ОАЭ, Кыргызстана или Казахстана, «сходятся все карты».

Банки в Китае «продолжают сужать возможности для перевода средств даже между счетами одного клиента» и со временем ситуация будет только усугубляться, говорит партнер адвокатского бюро NSP Арам Григорян. «В частности, мы видим, что китайские банки в некоторых случаях ссылаются на необходимость получения специальных разрешений для проведения платежей со счета в иностранном банке на счет в китайском банке», — отметил юрист.

Bank of China придерживается консервативной политики в проведении трансграничных платежей с прямым или косвенным участием связанных с россией контрагентов, говорит юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Ксения Мудрик. Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев полагает, что Bank of China мог принять меры не только из-за давления международного сообщества, но и из-за внутренних регуляторных требований.

Проблемы с платежами из россии начались еще в 2022 году из-за санкций за войну в Украине. С декабря 2023 года банки из «дружественных» стран стали дополнительно ужесточать подходы к работе с российскими компаниями из-за указа президента США, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам из россии и содействие поставкам российскому ОПК. В июле 2024 года США ужесточили этот санкционный режим, включив в определение военно-промышленной базы всех российских подсанкционных лиц, в том числе банки.

Джерело: nigroll.com

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