Тачскрін смартфона не реагує на дотик: що робити

У разі, коли сенсор на телефоні припиняє реагувати на дотик, людина відразу розчаровується. Особливо, якщо зв’язок потрібен тут і зараз. Але, це зовсім не означає, що девайс відразу доведеться нести до сервісного центру.

Причин відповідної несправності існує багато і кожну з них можливо спробувати усунути самостійно. Головне, щоб це не призвело до більш серйозних проблем. І звісно, якщо смартфон або його екран було пошкоджено, краще відразу скористатися послугами майстрів. А, у разі бажання провести дозвілля с користю, можна вибрати казино 18+ серед найкращих закладів України.

Поширені причини відсутності реакції дисплея на дотик

Якщо з використанням сенсора з’явилися проблеми, спершу потрібно перевірити очевидні нюанси. До прикладу, вплив на чутливість дотику може здійснювати несумісне захисне скло або наявність забруднень під плівкою. Додатково, дисплей перестає реагувати на дотик через:

Зависання однієї з програм;

Необхідність у проведенні калібрування;

Зростання температури;

Несправність або відсутність заряду батареї;

Вихід з ладу шлейфу матриці або механічне пошкодження сенсора;

Окислення контактів в корпусі через потрапляння води;

Наявність тріщин або подряпин на самому екрані.

Для усунення цих проблем не обов’язково відразу дзвонити до техексперта тому, що їх можна вирішити власними зусиллями. Наприклад, у разі програмного збою, достатньо ініціювати перезавантаження девайсу і додатково, знайти нову версію софту, який спричинив зависання. Якщо проблему вирішити не вдається, можна скинути пристрій до заводських налаштувань. Але, перед цим, варто заздалегідь зробити резервну копію важливих даних.

Корисні поради щодо виправлення проблем з сенсором

Якщо причина приховується у банальному забрудненні екрана, варто зняти захисну плівку та протерти поверхню серветкою з мікрофібри. При цьому, можна використовувати полірувальний засіб для дисплеїв або іншу спеціальну рідину. А, щоб уникнути проблем у майбутньому, таку маніпуляцію слід виконувати пару разів на тиждень.

Якщо дисплей погано натискається через неякісну плівку або несумісне захисне скло, варто замінити їх. Спочатку, треба зняти старий захисний елемент з екрана, а потім - пересвідчитися у тому, що він гарно працює без нього. На всяк випадок, екран варто протерти від забруднень.

А далі, потрібно вимити та висушити руки, взяти серветку та ракель і обережно наклеїти нову плівку або скло.

У разі недбайливого використання, тачскрін може отримати механічні пошкодження. Вони утворюються через перегрів, падіння, удари або носіння девайсу у кишені з гострими предметами. А при складнішій проблемі ніж маленькі подряпини, людині доведеться йти до телефонного майстра. Швидше за все, буде потрібно замінити сенсорну підкладку або весь дисплей, що буде набагато дорожче.

Новости портала «Весь Харьков»