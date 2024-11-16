На пятом сроке путина ипотечные кредиты стали так же недоступны, как и в 2000 году, в самом начале его правления

«Сбер» повысил минимальную ставку по ипотеке сразу на 3,5 процентных пункта — до 28,1%. Под такой процент последний раз этот банк давал жилищные кредиты в первой половине 2000 года.

▪️Это уже третье повышение ипотечной ставки Сбербанком с начала октября. Тогда она выросла до 21,9%, в конце октября — до 24,6%.

▪️Причина быстрого удорожания заемных денег – рост ключевой ставки ЦБ, которая поднялась с 16 до 21% с середины июля. Таким образом, финансовый регулятор пытается остановить разогнавшуюся из-за войны инфляцию и не допустить перегрева экономики.

▪️У других банков ипотека подорожала еще сильнее. «Альфа-банк» с 12 ноября выдает кредиты на готовое и строящееся жилье по ставке 28,49%, ВТБ с 13 ноября — по ставке 29,8%.

▪️О масштабах финансовых проблем свидетельствует то, что таких процентов по кредитам не было ни в один из финансовых кризисов последних 20 лет.

Давайте добавлю очевидное.

Высокие ставки после долгого периода низких (в июле была закрыта программа льготной ипотеки) означают резкое замедление продаж. Оно уже происходит.

Резкое замедление продаж означает, что у девелоперов остается дофигища нераспроданной недвижимости, в которую вложена куча бабла.

Эту кучу бабла девелоперы значительной частью взяли в кредит у банков (рынок прет вверх, что может пойти не так?)

Некоторые девелоперы (например, лидер рынка "Самолет") начинают вылетать в трубу.

Банкам от невозврата средств тоже лучше не становится.

Поэтому государству придется вваливать прорву денег, чтобы всех спасти.

А с деньгами у рф в 2025 году и так будет заметно хреновее, чем раньше.

пс Сразу же - нет, никакого быстрого краха ждать не надо. Просто это еще один из процессов, которые делают ситуацию в рф все хуже и хуже.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/18419

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