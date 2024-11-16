Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:34
Просмотров: 50

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав доцент-зрадник, який працював на російське гру і коригував удари по Харкову

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав доцент-зрадник, який працював на російське гру і коригував удари по Харкову

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який діяв у Харкові.

Він шпигував за Силами оборони та коригував ракетно-бомбові удари рф по місту.

Як встановило розслідування, зловмисником є 50-річний доцент місцевого університету, якого окупанти дистанційно завербували після початку повномасштабної війни.

Основним його завданням була фіксація наслідків ворожих «прильотів» для підготовки нових та коригування повторних атак рашистів по обласному центру.

Також зрадник відслідковував маршрути переміщення українських військ та локації складів з боєприпасами ЗСУ.

Отримані розвіддані він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень та відміток потенційних «цілей» на гугл-картах.

Контррозвідка СБУ затримала агента наприкінці 2023 року у його власному помешканні в Харкові.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав доцент-зрадник, який працював на російське гру і коригував удари по Харкову

Джерело: https://t.me/SBUkr/13391

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Відмова у наданні показань у справі: судитимуть працівника Нацполіції
Сегодня 11:00    27
На пятом сроке путина ипотечные кредиты стали так же недоступны, как и в 2000 году, в самом начале его правления
Сегодня 10:21    62
Кабинет министров внес правки в два постановления, регламентирующие выплаты военным
Сегодня 10:08    69
Польща посідає перше місце серед країн, які підтримують Україну, за обсягом витрат у відсотках від ВВП
Сегодня 09:55    66
За матеріалами СБУ підозру отримав путінський археолог, який розкопками в Криму завдав Україні понад 200 млн грн збитків
Сегодня 09:43    86
Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності «Зубр» — Міністерство оборони України
Сегодня 09:20    98
В россии хотят вернуть рождаемость на уровень СССР, по крайней мере так пообещали путину
Сегодня 09:09    98
На Дніпропетровщині ДБР викрило командира військової частини, який примушував підлеглих будувати будинки для близьких родичів
Сегодня 08:57    100
Муштра погоничів ― на росії намагаються вирішити проблему із дефіцитом молодших офіцерів
Сегодня 08:51    104
С 1 декабря бронирование будет осуществляться через Дию, с ежемесячным мониторингом предприятий на соответствие критериям — Шмигаль
Сегодня 08:46    90
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 