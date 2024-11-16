Канцелярія президента Польщі оприлюднила інфографіку, з якої випливає, що країна з початку повномасштабного вторгнення росії виділила на допомогу Україні 4,91% свого ВВП.

На допомогу українським біженцям у Польщі пішло приблизно 85% виділеної Варшавою допомоги.

У відомстві наголосили, що Польща посідає перше місце серед країн, які підтримують Україну, за обсягом витрат у відсотках від ВВП

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/53176

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