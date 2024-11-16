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На Дніпропетровщині ДБР викрило командира військової частини, який примушував підлеглих будувати будинки для близьких родичів

На Дніпропетровщині ДБР викрило командира військової частини, який примушував підлеглих будувати будинки для близьких родичів

П’ять військовослужбовців, починаючи з 2022 року, зводили будинки для матері та тещі підполковника. Два двоповерхові котеджі підлеглі будували з фундаменту, також начальник «замовив» у домі для матері зону барбекю. У разі відмови працювати командир погрожував відправити на передову в найгарячіші точки.

Військовослужбовці майже 3 роки не з’являлись на службі, але щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових (спеціальних) завдань.

Загальна сума збитків державі складає 2,5 млн грн.

Під час обшуків вилучено документи щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати військовослужбовцям, відомості про їх «заступання» в добові наряди, особові справи, мобільні телефони, чорнові записи щодо будівництва.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4873

Новости портала «Весь Харьков»

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