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Відмова у наданні показань у справі: судитимуть працівника Нацполіції

Відмова у наданні показань у справі: судитимуть працівника Нацполіції

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру одному з працівників системи МВС України, який без передбачених на те законом підстав відмовився надавати показання при допиті детективами НАБУ.

У цей же день досудове розслідування кримінального проступку завершено та обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Деталі справи:

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння державними коштами у сумі понад 16 млн грн під виглядом виконання договорів на поставку комп’ютерного обладнання детективи НАБУ встановили, що одному із працівників Нацполу у зв’язку із виконанням своїх службових обов’язків відомі обставини, що підлягають встановленню в ході слідства.

Працівника поліції двічі викликали на допит, проте він без передбачених законом підстав відмовився надавати показання.

Дії особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 385 КК України.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2866

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