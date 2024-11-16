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Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності «Зубр» — Міністерство оборони України
«Машина вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами. Завдяки посиленій незалежній підвісці авто може пересуватись на високих швидкостях складною місцевістю та долати водні перешкоди.
Броня та конструкція захищає екіпаж від стрілецької зброї та мінімізує травмування при підривах. Бронеавтомобіль можна оснащувати додатковими системами озброєння, використовувати для транспортування особового складу та евакуації поранених», — заявили у Міноборони.
Джерело: https://t.me/znua_live/176720