Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:43
Просмотров: 86

За матеріалами СБУ підозру отримав путінський археолог, який розкопками в Криму завдав Україні понад 200 млн грн збитків

За матеріалами СБУ підозру отримав путінський археолог, який розкопками в Криму завдав Україні понад 200 млн грн збитків

Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина рф, який розграбовує українську культурну спадщину у тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, його «археологічна експедиція» на півострові завдала Україні понад 200 млн грн збитків.

Йдеться про завідувача сектору археології федерального закладу «державний ермітаж» у Санкт-Петербурзі.

У 2014 році він очолив експедицію, яку особисто відвідував путін і яка понад 10 років проводить незаконні розкопки на об'єкті культурної спадщини України в Криму.

Зокрема, група підозрюваного проводила незаконні розкопки на площі сотень квадратних метрів, унаслідок чого рашисти зняли так званий культурний шар українського півострова на глибину майже 2 м.

Насамперед мова йде про територію українського археологічного комплексу «Стародавнє місто Мірмекій», що розташоване в районі Керчі.

Як встановила експертиза, під час розкопок рашисти пошкодили українську історичну локацію і завдали шкоду на суму понад 200 млн грн.

На підставі отриманих доказів археологу заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 298 Кримінального кодексу України (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини, вчинене з метою пошуку рухомих предметів, що походять із об’єктів археологічної спадщини).

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранта у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти культурної спадщини тисячолітньої Української державності.

Розслідування проводиться за процесуального керівництва Прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13390

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Відмова у наданні показань у справі: судитимуть працівника Нацполіції
Сегодня 11:00    28
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав доцент-зрадник, який працював на російське гру і коригував удари по Харкову
Сегодня 10:34    51
На пятом сроке путина ипотечные кредиты стали так же недоступны, как и в 2000 году, в самом начале его правления
Сегодня 10:21    62
Кабинет министров внес правки в два постановления, регламентирующие выплаты военным
Сегодня 10:08    69
Польща посідає перше місце серед країн, які підтримують Україну, за обсягом витрат у відсотках від ВВП
Сегодня 09:55    66
Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності «Зубр» — Міністерство оборони України
Сегодня 09:20    98
В россии хотят вернуть рождаемость на уровень СССР, по крайней мере так пообещали путину
Сегодня 09:09    98
На Дніпропетровщині ДБР викрило командира військової частини, який примушував підлеглих будувати будинки для близьких родичів
Сегодня 08:57    100
Муштра погоничів ― на росії намагаються вирішити проблему із дефіцитом молодших офіцерів
Сегодня 08:51    104
С 1 декабря бронирование будет осуществляться через Дию, с ежемесячным мониторингом предприятий на соответствие критериям — Шмигаль
Сегодня 08:46    90
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 